Как сделать сушку из яблок и груш: важные нюансы

Такая заготовка фруктов на зиму поможет надолго сохранить в них вкус, витамины и ценные свойства.

Кроме вкуснейших джемов, варений, компотов и прочей закатки, фрукты можно заготавливать на зиму в сушеном виде. Это актуальный способ, если у вас в саду созрел богатый урожай яблок или груш.

Как правильно сделать сушку из фруктов, вам расскажет "Телеграф". Зимой эту заготовку можно использовать в компоты и начинку или же употреблять вместо конфет – в ней сохраняются все витамины.

Как сделать сушку из фруктов

Подготовка фруктов . Яблоки или груши помойте, очистите от семян и порежьте на дольки толщиной не более 5 мм. Если сушка готовится для компотов, сердцевину можно оставить.

. Яблоки или груши помойте, очистите от семян и порежьте на дольки толщиной не более 5 мм. Если сушка готовится для компотов, сердцевину можно оставить. Чтобы яблоки не темнели и сохранили красивый внешний вид , их следует готовить небольшими порциями. Нарежьте несколько яблок и погрузите на 2-3 секунды в кипящую воду с добавлением лимонного сока или кислоты. А затем достаньте яблочные дольки шумовкой.

, их следует готовить небольшими порциями. Нарежьте несколько яблок и погрузите на 2-3 секунды в кипящую воду с добавлением лимонного сока или кислоты. А затем достаньте яблочные дольки шумовкой. Сушить фрукты на солнце – самый дешевый, но и наиболее долгий способ, который займет неделю. Для него важна сухая и солнечная погода. Ломтики в один слой поместите на большие противни или сетки и оставьте в хорошо проветриваемом месте на улице или на балконе. Завесьте фрукты марлей от насекомых и не забывайте переворачивать 1-2 раза в день.

– самый дешевый, но и наиболее долгий способ, который займет неделю. Для него важна сухая и солнечная погода. Ломтики в один слой поместите на большие противни или сетки и оставьте в хорошо проветриваемом месте на улице или на балконе. Завесьте фрукты марлей от насекомых и не забывайте переворачивать 1-2 раза в день. В духовке процесс сушения фруктов займет намного меньше времени – всего 7-8 часов. Разложите порезанные ломтики в один слой на противни или решетки и поставьте в духовку с приоткрытой дверцей при температуре 40°С на 1 час. Затем поднимите температуру до 60-70°С. Периодически переворачивайте сушку.

процесс сушения фруктов займет намного меньше времени – всего 7-8 часов. Разложите порезанные ломтики в один слой на противни или решетки и поставьте в духовку с приоткрытой дверцей при температуре 40°С на 1 час. Затем поднимите температуру до 60-70°С. Периодически переворачивайте сушку. Дегидратор специально изобретен для сушения продуктов, при этом экономя место и время. Электросушилка значительно упрощает заготовку витаминных долек на зиму. Разложите ломтики яблок и груш на решетки, чтобы они не соприкасались. Установите температуру дегидратора 70°С. Примерно через 5 часов сушка будет готова.

специально изобретен для сушения продуктов, при этом экономя место и время. Электросушилка значительно упрощает заготовку витаминных долек на зиму. Разложите ломтики яблок и груш на решетки, чтобы они не соприкасались. Установите температуру дегидратора 70°С. Примерно через 5 часов сушка будет готова. Хранить готовую сушку оптимально в стеклянных банках с плотными крышками или коробке без щелей также с плотно прилегающей крышкой. Поместите их в темном и сухом помещении с хорошей вентиляцией.

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