Вкуснейший способ заготовить яблоки на зиму: рецепт готовой начинки для пирогов и пирожков (видео)

Рецепт такой сладкой заготовки под силу каждому

Яблоки – полезный и доступный фрукт. Если хотите запастись им к сезону морозов, то плоды можно не только сушить. На зиму их можно закрыть в виде варенья или джема, добавить в компот, а еще есть необычная идея сладкой закрутки – яблочная "Нутэлла". Пока яблоки свежие, успейте заготовить из них начинку для пирогов и пирожков.

Простым и вкусным рецептом печеных яблок в духовке, которые отлично хранятся, делится кулинарный Ютуб-блог "Смачна хата". Такие яблоки можно есть прямо из банки или же готовить с этой начинкой разные десерты.

Ингредиенты:

Яблоки очищенные — 2 кг

Сахар — 100 г

Способ приготовления:

Яблока помыть, очистить от кожицы и сердцевины. Нарезать кубиками или дольками. Засыпать сахаром и перемешать. Оставить на 1-2 часа. Разложить в чистые банки, не докладывая до горлышка около 3 см. Накрыть крышками и отправить в холодную духовку. Печь при температуре 160-170 градусов около 10 минут. Если хотите добиться консистенции джема – оставьте в духовке, чтобы яблоки размякли. Закрутите и укутайте до остывания.

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