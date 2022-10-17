Вкуснейший способ заготовить яблоки на зиму: рецепт готовой начинки для пирогов и пирожков (видео)
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Рецепт такой сладкой заготовки под силу каждому
Яблоки – полезный и доступный фрукт. Если хотите запастись им к сезону морозов, то плоды можно не только сушить. На зиму их можно закрыть в виде варенья или джема, добавить в компот, а еще есть необычная идея сладкой закрутки – яблочная "Нутэлла". Пока яблоки свежие, успейте заготовить из них начинку для пирогов и пирожков.
Простым и вкусным рецептом печеных яблок в духовке, которые отлично хранятся, делится кулинарный Ютуб-блог "Смачна хата". Такие яблоки можно есть прямо из банки или же готовить с этой начинкой разные десерты.
Ингредиенты:
- Яблоки очищенные — 2 кг
- Сахар — 100 г
Способ приготовления:
- Яблока помыть, очистить от кожицы и сердцевины.
- Нарезать кубиками или дольками.
- Засыпать сахаром и перемешать.
- Оставить на 1-2 часа.
- Разложить в чистые банки, не докладывая до горлышка около 3 см.
- Накрыть крышками и отправить в холодную духовку. Печь при температуре 160-170 градусов около 10 минут. Если хотите добиться консистенции джема – оставьте в духовке, чтобы яблоки размякли.
- Закрутите и укутайте до остывания.
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