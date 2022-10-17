Найсмачніший спосіб заготовити яблука на зиму: рецепт готової начинки для пирогів і пиріжків (відео)
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Рецепт такої солодкої заготівлі під силу кожному
Яблука – корисний та доступний фрукт. Якщо хочете запастись ним до сезону морозів, то плоди можна не тільки сушити. На зиму їх можна закрити у вигляді варення або джему, додати в компот, а ще є незвичайна ідея солодкої закрутки — яблучна "Нутелла". Поки яблука свіжі, встигніть заготовити з них начинку для пирогів і пиріжків.
Простим і смачним рецептом печених яблук у духовці, які добре зберігаються, ділиться кулінарний Ютуб-блог "Смачна хата". Такі яблука можна їсти прямо з банки або готувати з цією начинкою різні десерти.
Складові:
- Яблука очищені — 2 кг
- Цукор — 100 г
Спосіб приготування:
- Яблука помити, очистити від шкірки та серцевини.
- Нарізати кубиками або часточками.
- Засипати цукром і перемішати.
- Залишити на 1-2 години.
- Розкласти в чисті банки, не докладаючи до шийки близько 3 см.
- Накрити кришками та відправити в холодну духовку. Пекти при температурі 160-170 градусів близько 10 хвилин. Якщо хочете досягти консистенції джему — залиште в духовці, щоб яблука розм’якли.
- Закрутіть та укутайте до охолодження.
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