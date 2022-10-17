Найсмачніший спосіб заготовити яблука на зиму: рецепт готової начинки для пирогів і пиріжків (відео)

Рецепт такої солодкої заготівлі під силу кожному

Яблука – корисний та доступний фрукт. Якщо хочете запастись ним до сезону морозів, то плоди можна не тільки сушити. На зиму їх можна закрити у вигляді варення або джему, додати в компот, а ще є незвичайна ідея солодкої закрутки — яблучна "Нутелла". Поки яблука свіжі, встигніть заготовити з них начинку для пирогів і пиріжків.

Простим і смачним рецептом печених яблук у духовці, які добре зберігаються, ділиться кулінарний Ютуб-блог "Смачна хата". Такі яблука можна їсти прямо з банки або готувати з цією начинкою різні десерти.

Складові:

Яблука очищені — 2 кг

Цукор — 100 г

Спосіб приготування:

Яблука помити, очистити від шкірки та серцевини. Нарізати кубиками або часточками. Засипати цукром і перемішати. Залишити на 1-2 години. Розкласти в чисті банки, не докладаючи до шийки близько 3 см. Накрити кришками та відправити в холодну духовку. Пекти при температурі 160-170 градусів близько 10 хвилин. Якщо хочете досягти консистенції джему — залиште в духовці, щоб яблука розм’якли. Закрутіть та укутайте до охолодження.

Раніше "Телеграф" ділився простим рецептом зігрівального напою на зиму, який можна пити навіть дітям. Вітамінна бомба готується дуже просто.