Як зробити сушку з яблук та груш: важливі нюанси

Така заготівля фруктів на зиму допоможе надовго зберегти в них смак, вітаміни та цінні властивості.

Крім найсмачніших джемів, варень, компотів та іншої закатки, фрукти можна заготовляти на зиму в сушеному вигляді. Це актуальний спосіб, якщо у вас у саду дозрів багатий урожай яблук чи груш.

Як правильно зробити сушку з фруктів, вам розповість "Телеграф". Взимку цю заготівлю можна використовувати в компоти та начинку або вживати замість цукерок – у ній зберігаються всі вітаміни.

Як зробити сушку з фруктів

Підготовка фруктів . Яблука або груші помийте, очистіть від насіння і поріжте на часточки завтовшки не більше 5 мм. Якщо сушка готується для компотів, серцевину можна залишити.

. Яблука або груші помийте, очистіть від насіння і поріжте на часточки завтовшки не більше 5 мм. Якщо сушка готується для компотів, серцевину можна залишити. Щоб яблука не темніли та зберегли гарний зовнішній вигляд , їх слід готувати невеликими порціями. Наріжте кілька яблук і зануріть на 2-3 секунди в окроп із додаванням лимонного соку або кислоти. А потім дістаньте яблучні часточки шумівкою.

, їх слід готувати невеликими порціями. Наріжте кілька яблук і зануріть на 2-3 секунди в окроп із додаванням лимонного соку або кислоти. А потім дістаньте яблучні часточки шумівкою. Сушити фрукти на сонці – найдешевший, але й найдовший спосіб, який триватиме тиждень. Для нього важлива суха та сонячна погода. Скибочки в один шар помістіть на великі листи або сітки і залиште в добре провітрюваному місці на вулиці чи на балконі. Завісьте фрукти марлею від комах і не забувайте перевертати 1-2 рази на день.

– найдешевший, але й найдовший спосіб, який триватиме тиждень. Для нього важлива суха та сонячна погода. Скибочки в один шар помістіть на великі листи або сітки і залиште в добре провітрюваному місці на вулиці чи на балконі. Завісьте фрукти марлею від комах і не забувайте перевертати 1-2 рази на день. У духовці процес сушіння фруктів займе набагато менше часу – лише 7-8 годин. Розкладіть порізані скибочки в один шар на листи або решітки і поставте у духовку з відкритими дверцятами при температурі 40°С на 1 годину. Потім підніміть температуру 60-70°С. Періодично перевертайте сушку.

процес сушіння фруктів займе набагато менше часу – лише 7-8 годин. Розкладіть порізані скибочки в один шар на листи або решітки і поставте у духовку з відкритими дверцятами при температурі 40°С на 1 годину. Потім підніміть температуру 60-70°С. Періодично перевертайте сушку. Дегідратор спеціально винайдений для сушіння продуктів, при цьому заощаджуючи місце та час. Електросушарка значно спрощує заготівлю вітамінних часточок на зиму. Розкладіть скибочки яблук і груш на решітки, щоб вони не стикалися. Встановіть температуру 70°С. Приблизно за 5 годин сушка буде готова.

спеціально винайдений для сушіння продуктів, при цьому заощаджуючи місце та час. Електросушарка значно спрощує заготівлю вітамінних часточок на зиму. Розкладіть скибочки яблук і груш на решітки, щоб вони не стикалися. Встановіть температуру 70°С. Приблизно за 5 годин сушка буде готова. Зберігати готову сушку оптимально в скляних банках із щільними кришками або коробці без щілин також зі щільно прилеглою кришкою. Помістіть їх у темному та сухому приміщенні з гарною вентиляцією.

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