Ласуни будуть у захваті: простий рецепт дуже смачної яблучної "Нутелли" на зиму (відео)
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Така солодка закрутка – хороша альтернатива джему та варенню
З яблук на зиму можна заготовити не тільки сушку для компотів чи десертів, а й додати фрукти до джемів і варення. Якщо хочете закрити яблука по-новому, вам сподобається незвичайна солодка закрутка а-ля Nutella.
Рецептом яблучної "Нутелли" поділився кулінарний Ютуб-блог "Смачна хата". Десертна заготівля приємно здивує смаком і текстурою. Така корисна намазка взимку добре доповнить пироги, млинці, булочки, пиріжки і навіть може бути кремом для тортів.
Як зробити "Нутеллу" на зиму в домашніх умовах
Складові:
- Яблука — 1800 г
- Цукор — 500 г
- Ванільний цукор — 30 г
- Пудинг шоколадний — 40 г
- Какао — 80 г
- Горіхи грецькі мелені — 100 г
- Згущене молоко — 370 г
- Вода — 150 мл
Спосіб приготування:
- Яблука нарізати невеликими шматками. Влити воду. Протушкувати, щоб яблука розм’якли і маса стала м’якою, як пюре. Збити блендером до однорідної консистенції.
- Додати цукор, ванільний цукор, шоколадний пудинг, какао, подрібнені горіхи, згущене молоко. Ретельно перемішати.
- Тушкувати на маленькому вогні, постійно помішуючи, близько 10-15 хвилин.
- Розкласти масу по стерилізованих банках. Закрити і укутати, щоб охолонули.
Раніше "Телеграф" ділився простим рецептом зігрівального напою на зиму, який можна пити навіть дітям. Вітамінна бомба готується дуже просто.