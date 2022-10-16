Ласуни будуть у захваті: простий рецепт дуже смачної яблучної "Нутелли" на зиму (відео)

Така солодка закрутка – хороша альтернатива джему та варенню

З яблук на зиму можна заготовити не тільки сушку для компотів чи десертів, а й додати фрукти до джемів і варення. Якщо хочете закрити яблука по-новому, вам сподобається незвичайна солодка закрутка а-ля Nutella.

Рецептом яблучної "Нутелли" поділився кулінарний Ютуб-блог "Смачна хата". Десертна заготівля приємно здивує смаком і текстурою. Така корисна намазка взимку добре доповнить пироги, млинці, булочки, пиріжки і навіть може бути кремом для тортів.

Як зробити "Нутеллу" на зиму в домашніх умовах

Складові:

Яблука — 1800 г

Цукор — 500 г

Ванільний цукор — 30 г

Пудинг шоколадний — 40 г

Какао — 80 г

Горіхи грецькі мелені — 100 г

Згущене молоко — 370 г

Вода — 150 мл

Спосіб приготування:

Яблука нарізати невеликими шматками. Влити воду. Протушкувати, щоб яблука розм’якли і маса стала м’якою, як пюре. Збити блендером до однорідної консистенції. Додати цукор, ванільний цукор, шоколадний пудинг, какао, подрібнені горіхи, згущене молоко. Ретельно перемішати. Тушкувати на маленькому вогні, постійно помішуючи, близько 10-15 хвилин. Розкласти масу по стерилізованих банках. Закрити і укутати, щоб охолонули.

Раніше "Телеграф" ділився простим рецептом зігрівального напою на зиму, який можна пити навіть дітям. Вітамінна бомба готується дуже просто.