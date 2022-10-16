Сладкоежки будут в восторге: простой рецепт очень вкусной яблочной "Нутэллы" на зиму (видео)
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Такая сладкая закрутка – хорошая альтернатива джему и варенью
Из яблок на зиму можно заготовить не только сушку для компотов или десертов, а и добавить фрукты в джемы и варенья. Если хотите закрыть яблоки по-новому, то вам понравится необычная сладкая закрутка а-ля Nutella.
Рецептом яблочной "Нутэллы" поделился кулинарный Ютуб-блог "Смачна хата". Десертная заготовка приятно удивит вкусом и текстурой. Такая полезная намазка зимой отлично дополнит пироги, блины, булочки, пирожки и даже может быть кремом для тортов.
Как сделать "Нутэллу" на зиму в домашних условиях
Ингредиенты:
- Яблоки — 1800 г
- Сахар — 500 г
- Ванильный сахар — 30 г
- Пудинг шоколадный — 40 г
- Какао — 80 г
- Орехи грецкие молотые — 100 г
- Сгущенное молоко — 370 г
- Вода — 150 мл
Способ приготовления:
- Яблоки нарезать небольшими кусками. Влить воду. Протушить, чтобы яблоки размякли и масса стала мягкой, как пюре. Сбить блендером до однородной консистенции.
- Добавить сахар, ванильный сахар, шоколадный пудинг, какао, измельченные орехи, сгущенное молоко. Тщательно перемешать.
- Тушить на маленьком огне, постоянно помешивая, около 10-15 минут.
- Разложить массу по стерилизованным банкам. Закрыть и укутать, чтобы остыли.
Ранее "Телеграф" делился простым рецептом согревающего напитка на зиму, который можно пить даже детям. Витаминная бомба готовится весьма просто.