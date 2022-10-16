Сладкоежки будут в восторге: простой рецепт очень вкусной яблочной "Нутэллы" на зиму (видео)

Такая сладкая закрутка – хорошая альтернатива джему и варенью

Из яблок на зиму можно заготовить не только сушку для компотов или десертов, а и добавить фрукты в джемы и варенья. Если хотите закрыть яблоки по-новому, то вам понравится необычная сладкая закрутка а-ля Nutella.

Рецептом яблочной "Нутэллы" поделился кулинарный Ютуб-блог "Смачна хата". Десертная заготовка приятно удивит вкусом и текстурой. Такая полезная намазка зимой отлично дополнит пироги, блины, булочки, пирожки и даже может быть кремом для тортов.

Как сделать "Нутэллу" на зиму в домашних условиях

Ингредиенты:

Яблоки — 1800 г

Сахар — 500 г

Ванильный сахар — 30 г

Пудинг шоколадный — 40 г

Какао — 80 г

Орехи грецкие молотые — 100 г

Сгущенное молоко — 370 г

Вода — 150 мл

Способ приготовления:

Яблоки нарезать небольшими кусками. Влить воду. Протушить, чтобы яблоки размякли и масса стала мягкой, как пюре. Сбить блендером до однородной консистенции. Добавить сахар, ванильный сахар, шоколадный пудинг, какао, измельченные орехи, сгущенное молоко. Тщательно перемешать. Тушить на маленьком огне, постоянно помешивая, около 10-15 минут. Разложить массу по стерилизованным банкам. Закрыть и укутать, чтобы остыли.

Ранее "Телеграф" делился простым рецептом согревающего напитка на зиму, который можно пить даже детям. Витаминная бомба готовится весьма просто.