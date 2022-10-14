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Як заготовити гриби на зиму: простий рецепт грибної закрутки з пряним соусом (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Встигніть запастися грибами на зиму
Встигніть запастися грибами на зиму

Ця закуска з грибами неймовірно ароматна та смачна

Поки триває сезон грибів, встигніть заготовити цей смачний продукт на зиму. Можна закрити з в особливому маринаді або ж додати до салату з квасолею та овочами. Не менш смачними гриби будуть, якщо зробити з них закрутку із грузинським соусом "Сацебелі".

Рецептом грибів із "Сацебелі" на зиму поділився кулінарний канал "Смачна хата". Для цієї заготівлі підійдуть будь-які види грибів. Закуска порадує ваших гостей насиченим смаком, ароматністю та приємною пряною ноткою.

Як закрити гриби на зиму

Складові:

  • Гриби лісові (варені) – 1,5 кг
  • Соус "Сацебелі" — 450 г
  • Сіль за смаком
  • Цукор – 60 г
  • Оцет 9% — 60 г
  • Олія — 200 г

Спосіб приготування:

  1. Відварити гриби.
  2. Посолити та додати цукор, укус, олію, а також соус "Сацебелі". Ретельно перемішати.
  3. Тушкувати в духовці 90 хвилин, помішуючи.
  4. Розкласти по стерилізованих банках, закрити та закутати. На виході отримаєте 4 банки об’ємом 0,5 л.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати сушені гриби на зиму в домашніх умовах. Якщо ви створите грибам правильні умови, вони зберігатимуться не один рік, при цьому не втративши смак і аромат.

Теги:
#Рецепт #Гриби #Консервація