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Як правильно зберігати сушені гриби на зиму в домашніх умовах

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Автор
Сушені гриби
Сушені гриби

Якщо ви створите грибам правильні умови, вони зберігатимуться не один рік, при цьому не втративши смаку й аромату.

Ароматні та поживні гриби – улюблений продукт багатьох гурманів. Зібраний багатий урожай лісових грибів важливо правильно зберегти. Тоді вони довго радуватимуть насиченим смаком та стійким запахом.

"Телеграф" поділиться з вами простими лайфхаками, як правильно зберігати сушені гриби, щоб надійно вберегти їх від комах, вогкості та сторонніх ароматів.

Загальні правила зберігання грибів

  • Гриби надзвичайно гігроскопічні і швидко натягують у себе вологу. А тому для їх тривалого зберігання забезпечте сухе приміщення та герметичну тару оптимально в скляних банках або пакетах.
  • Гриби цінуються за незрівнянний сильний аромат, який, до речі, вони поширюють далеко навколо себе. А тому бережіть продукти по сусідству.
  • Крім того, гриби і самі схильні вбирати навколишні запахи, тож не тримайте їх поруч із сильно пахнучими продуктами, інакше ви відчуєте, що навколо них готувалося і зберігалося.
  • Для тривалого зберігання гриби важливо правильно висушити. Перевірити це легко: готовий сухий гриб при розламуванні має дзвінко хруснути.
  • Пересушений гриб при ламані розкришиться на порошок.
  • Якщо гриб недостатньо сухий – є ризик, що надалі він запліснявіє.
  • Також під час зберігання грибів їх слід періодично перевіряти, щоб не пропустити псування.

У чому можна зберігати сушені гриби

  • у скляних банках;
  • у тканинних мішечках;
  • у картонній коробці;
  • у пластиковому контейнері;
  • у поліетиленових пакетах;
  • на нитках.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт запечених грибів із овочами. Також дізнайтеся про основні правила та маленькі хитрощі зберігання сиру, щоб він довго залишався смачним.

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#Гриби #Лайфхак