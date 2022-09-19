Як правильно зберігати сушені гриби на зиму в домашніх умовах

Якщо ви створите грибам правильні умови, вони зберігатимуться не один рік, при цьому не втративши смаку й аромату.

Ароматні та поживні гриби – улюблений продукт багатьох гурманів. Зібраний багатий урожай лісових грибів важливо правильно зберегти. Тоді вони довго радуватимуть насиченим смаком та стійким запахом.

"Телеграф" поділиться з вами простими лайфхаками, як правильно зберігати сушені гриби, щоб надійно вберегти їх від комах, вогкості та сторонніх ароматів.

Загальні правила зберігання грибів

Гриби надзвичайно гігроскопічні і швидко натягують у себе вологу. А тому для їх тривалого зберігання забезпечте сухе приміщення та герметичну тару оптимально в скляних банках або пакетах.

Гриби цінуються за незрівнянний сильний аромат, який, до речі, вони поширюють далеко навколо себе. А тому бережіть продукти по сусідству.

Крім того, гриби і самі схильні вбирати навколишні запахи, тож не тримайте їх поруч із сильно пахнучими продуктами, інакше ви відчуєте, що навколо них готувалося і зберігалося.

Для тривалого зберігання гриби важливо правильно висушити. Перевірити це легко: готовий сухий гриб при розламуванні має дзвінко хруснути.

Пересушений гриб при ламані розкришиться на порошок.

Якщо гриб недостатньо сухий – є ризик, що надалі він запліснявіє.

Також під час зберігання грибів їх слід періодично перевіряти, щоб не пропустити псування.

У чому можна зберігати сушені гриби

у скляних банках;

у тканинних мішечках;

у картонній коробці;

у пластиковому контейнері;

у поліетиленових пакетах;

на нитках.

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