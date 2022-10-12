Рецепт апетитної заготівлі на зиму: перець та баклажан у цій закрутці поєднуються ідеально

Такий салат стане чудовою закускою навіть на святковому столі

На зиму можна закривати овочі не тільки окремо, як, наприклад, мариновані огірки або квашені помідори, а й поєднувати плоди в салатах. Ідеально гармонують один з одним перець та баклажан, надаючи заготівлі неповторний смак.

Рецептом апетитної закрутки із перців і баклажанів на зиму поділився кулінарний Ютуб-канал "На здоров’я". Салат готується досить просто, а виходить дуже насиченим, смачним і ароматним.

Складові:

Баклажани — 2 кг

Перець — 2 кг

Зелень петрушки — 100 г

Олія

Часник — 6 зубчиків

Для маринаду:

Вода — 1 л

Ослинна олія — 2 ст. л.

Сіль — 1,5 ст. л.

Цукор — 4 ст. л.

Оцет (9%) — 5 ст. л.

Лавровий лист – 3 шт.

Чорний перець горошком - 30 шт.

Часник — 2 зубчики

Спосіб приготування:

Очистити баклажани і нарізати на скибки шириною 1-1,5 см і тоненькі смужки. Посолити. Очистити від насіння перець і нарізати невеликими смужками. Баклажани повинні пустити сік, після чого підсушіть їх на паперовому рушнику. Налити олію на сковороду і обсмажити баклажани з двох сторін по 2 хвилини на кожну. Також можна запекти овочі в духовці: викладіть на пергаментний папір, змастіть олією і запікайте при температурі 180 градусів близько 20-30 хвилин. Приготуйте маринад. У каструлі змішати воду, оцет, сіль, цукор, олію, лавровий лист і чорний перець горошком, перемішати, додати два зубчики часнику, розрізаного навпіл. Довести до кипіння. Бланшувати у цьому маринаді перець близько 1 хвилини. Нарізати часник кружечками. Зі смужок баклажанів можна сформувати рулетики з петрушкою. Закласти у кожну простерилізовану банку баклажани, перець, петрушку, перець горошком, часник, лавровий лист з маринаду, 1 ст. ложку олії. Залити гарячим маринадом. Прикрити кришками. Простерилізувати. Закрити, укутати ковдрою до повного остигання.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачної ікри з баклажанів на зиму.