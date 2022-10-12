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Рецепт апетитної заготівлі на зиму: перець та баклажан у цій закрутці поєднуються ідеально

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Консервований баклажан та маринований перець — це дуже смачно Новина оновлена 12 жовтня 2022, 18:41
Консервований баклажан та маринований перець — це дуже смачно

Такий салат стане чудовою закускою навіть на святковому столі

На зиму можна закривати овочі не тільки окремо, як, наприклад, мариновані огірки або квашені помідори, а й поєднувати плоди в салатах. Ідеально гармонують один з одним перець та баклажан, надаючи заготівлі неповторний смак.

Рецептом апетитної закрутки із перців і баклажанів на зиму поділився кулінарний Ютуб-канал "На здоров’я". Салат готується досить просто, а виходить дуже насиченим, смачним і ароматним.

Складові:

  • Баклажани — 2 кг
  • Перець — 2 кг
  • Зелень петрушки — 100 г
  • Олія
  • Часник — 6 зубчиків

Для маринаду:

  • Вода — 1 л
  • Ослинна олія — 2 ст. л.
  • Сіль — 1,5 ст. л.
  • Цукор — 4 ст. л.
  • Оцет (9%) — 5 ст. л.
  • Лавровий лист – 3 шт.
  • Чорний перець горошком - 30 шт.
  • Часник — 2 зубчики

Спосіб приготування:

  1. Очистити баклажани і нарізати на скибки шириною 1-1,5 см і тоненькі смужки. Посолити.
  2. Очистити від насіння перець і нарізати невеликими смужками.
  3. Баклажани повинні пустити сік, після чого підсушіть їх на паперовому рушнику.
  4. Налити олію на сковороду і обсмажити баклажани з двох сторін по 2 хвилини на кожну.
  5. Також можна запекти овочі в духовці: викладіть на пергаментний папір, змастіть олією і запікайте при температурі 180 градусів близько 20-30 хвилин.
  6. Приготуйте маринад. У каструлі змішати воду, оцет, сіль, цукор, олію, лавровий лист і чорний перець горошком, перемішати, додати два зубчики часнику, розрізаного навпіл. Довести до кипіння.
  7. Бланшувати у цьому маринаді перець близько 1 хвилини.
  8. Нарізати часник кружечками. Зі смужок баклажанів можна сформувати рулетики з петрушкою.
  9. Закласти у кожну простерилізовану банку баклажани, перець, петрушку, перець горошком, часник, лавровий лист з маринаду, 1 ст. ложку олії. Залити гарячим маринадом. Прикрити кришками. Простерилізувати.
  10. Закрити, укутати ковдрою до повного остигання.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачної ікри з баклажанів на зиму.

Теги:
#Рецепт #Перець #Баклажан #Консервація