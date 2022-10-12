Рецепт апетитної заготівлі на зиму: перець та баклажан у цій закрутці поєднуються ідеально
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Такий салат стане чудовою закускою навіть на святковому столі
На зиму можна закривати овочі не тільки окремо, як, наприклад, мариновані огірки або квашені помідори, а й поєднувати плоди в салатах. Ідеально гармонують один з одним перець та баклажан, надаючи заготівлі неповторний смак.
Рецептом апетитної закрутки із перців і баклажанів на зиму поділився кулінарний Ютуб-канал "На здоров’я". Салат готується досить просто, а виходить дуже насиченим, смачним і ароматним.
Складові:
- Баклажани — 2 кг
- Перець — 2 кг
- Зелень петрушки — 100 г
- Олія
- Часник — 6 зубчиків
Для маринаду:
- Вода — 1 л
- Ослинна олія — 2 ст. л.
- Сіль — 1,5 ст. л.
- Цукор — 4 ст. л.
- Оцет (9%) — 5 ст. л.
- Лавровий лист – 3 шт.
- Чорний перець горошком - 30 шт.
- Часник — 2 зубчики
Спосіб приготування:
- Очистити баклажани і нарізати на скибки шириною 1-1,5 см і тоненькі смужки. Посолити.
- Очистити від насіння перець і нарізати невеликими смужками.
- Баклажани повинні пустити сік, після чого підсушіть їх на паперовому рушнику.
- Налити олію на сковороду і обсмажити баклажани з двох сторін по 2 хвилини на кожну.
- Також можна запекти овочі в духовці: викладіть на пергаментний папір, змастіть олією і запікайте при температурі 180 градусів близько 20-30 хвилин.
- Приготуйте маринад. У каструлі змішати воду, оцет, сіль, цукор, олію, лавровий лист і чорний перець горошком, перемішати, додати два зубчики часнику, розрізаного навпіл. Довести до кипіння.
- Бланшувати у цьому маринаді перець близько 1 хвилини.
- Нарізати часник кружечками. Зі смужок баклажанів можна сформувати рулетики з петрушкою.
- Закласти у кожну простерилізовану банку баклажани, перець, петрушку, перець горошком, часник, лавровий лист з маринаду, 1 ст. ложку олії. Залити гарячим маринадом. Прикрити кришками. Простерилізувати.
- Закрити, укутати ковдрою до повного остигання.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачної ікри з баклажанів на зиму.