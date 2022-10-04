Пряний маринад для грибів: у чому смачно законсервувати опеньки, маслюки та білі

Ці ласощі всім припадуть до смаку

Приготувати таку прекрасну закуску з маринованих грибів можна навіть тим, хто ніколи не займався консервацією. Вони чудово доповнюють зимову трапезу в якості закуски або основи для приготування інших страв.

Маринувати можна як свіжі, так і заморожені гриби – результат неодмінно потішить! Рецептом універсального гостро-пряно-кислого маринаду, який підходить і для опеньків, і для маслюків, і для білих грибів, поділилися в кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

У чому замаринувати гриби на зиму

Інгредієнти:

1 літp води

2 ст. л. цукру

4 ч. л. солі

3 шт. лаврового листа

6 горошин запашного перцю

4 шт. гвоздики

½ ч. л. меленої кориці

3 ч. л. оцтової есенції 70 %

Приготування:

Скип’ятіть воду. Всипайте сіль і цукор, прокип’ятіть до розчинення. Додайте лавровий лист і спеції, проваріть 3 хвилини. Влийте оцет і відразу зніміть з вогню. Маринад готовий. Залийте киплячим маринадом готові варені гриби, закладені в стерильні банки. Закатайте кришками.

Раніше "Телеграф" ділився швидким рецептом маринованих печериць, а також рецептом маринованих білих грибів.