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Пряний маринад для грибів: у чому смачно законсервувати опеньки, маслюки та білі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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У чому замаринувати гриби на зиму – простий рецепт
У чому замаринувати гриби на зиму – простий рецепт

Ці ласощі всім припадуть до смаку

Приготувати таку прекрасну закуску з маринованих грибів можна навіть тим, хто ніколи не займався консервацією. Вони чудово доповнюють зимову трапезу в якості закуски або основи для приготування інших страв.

Маринувати можна як свіжі, так і заморожені гриби – результат неодмінно потішить! Рецептом універсального гостро-пряно-кислого маринаду, який підходить і для опеньків, і для маслюків, і для білих грибів, поділилися в кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

У чому замаринувати гриби на зиму

Інгредієнти:

  • 1 літp води
  • 2 ст. л. цукру
  • 4 ч. л. солі
  • 3 шт. лаврового листа
  • 6 горошин запашного перцю
  • 4 шт. гвоздики
  • ½ ч. л. меленої кориці
  • 3 ч. л. оцтової есенції 70 %

Приготування:

  1. Скип’ятіть воду. Всипайте сіль і цукор, прокип’ятіть до розчинення.
  2. Додайте лавровий лист і спеції, проваріть 3 хвилини. Влийте оцет і відразу зніміть з вогню. Маринад готовий.
  3. Залийте киплячим маринадом готові варені гриби, закладені в стерильні банки. Закатайте кришками.

Раніше "Телеграф" ділився швидким рецептом маринованих печериць, а також рецептом маринованих білих грибів.

Теги:
#Рецепти #Гриби #Білі гриби #Консервація #Опеньки #маслята