Пряний маринад для грибів: у чому смачно законсервувати опеньки, маслюки та білі
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Ці ласощі всім припадуть до смаку
Приготувати таку прекрасну закуску з маринованих грибів можна навіть тим, хто ніколи не займався консервацією. Вони чудово доповнюють зимову трапезу в якості закуски або основи для приготування інших страв.
Маринувати можна як свіжі, так і заморожені гриби – результат неодмінно потішить! Рецептом універсального гостро-пряно-кислого маринаду, який підходить і для опеньків, і для маслюків, і для білих грибів, поділилися в кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.
У чому замаринувати гриби на зиму
Інгредієнти:
- 1 літp води
- 2 ст. л. цукру
- 4 ч. л. солі
- 3 шт. лаврового листа
- 6 горошин запашного перцю
- 4 шт. гвоздики
- ½ ч. л. меленої кориці
- 3 ч. л. оцтової есенції 70 %
Приготування:
- Скип’ятіть воду. Всипайте сіль і цукор, прокип’ятіть до розчинення.
- Додайте лавровий лист і спеції, проваріть 3 хвилини. Влийте оцет і відразу зніміть з вогню. Маринад готовий.
- Залийте киплячим маринадом готові варені гриби, закладені в стерильні банки. Закатайте кришками.
Раніше "Телеграф" ділився швидким рецептом маринованих печериць, а також рецептом маринованих білих грибів.