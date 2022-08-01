Як законсервувати гриби, щоб було смачно взимку: рецепт домашньої солянки
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Універсальна капустяна заготівля з грибами прикрасить будь-який стіл
Солянка з грибами та капустою в банці на зиму – це відмінне поєднання смаку та користі.
Страву можна їсти саму по собі, як гаряче чи холодне, як закуску, додавати у вигляді інгредієнта до інших страв. Рецептом солянки з грибами поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.
Як приготувати солянку з грибами на зиму
Інгредієнти:
- капуста 2 кг
- помідори 2 кг
- відварені гриби (білі гриби або опеньки) 2 кг
- цибуля 1 кг
- морква 1 кг
- сіль 100 г
- оцет 9% 100 г
- цукор 200 г
- олія 300 г
Приготування:
- Капусту нашаткувати, моркву очистити і натерти на великій тертці, помідори помити і порізати кубиками, так само порізати цибулю.
- Скласти у велику каструлю помідори, цибулю, моркву і додати олію.
- Тушити все 40 хв, іноді помішуючи.
- Потім додати капусту, сіль, цукор і тушкувати разом десь ще хвилин 40-50, залежно від капусти — якщо тверда, ще трохи потушити. Не забудьте, що вона ще "дійде" у банках під ковдрою.
- Наприкінці додати відварені гриби та оцет, протушкувати 5 хвилин і розкласти в стерилізовані банки, закривати кришками.
- Перевернути кришками вниз і укутати до повного остигання.
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