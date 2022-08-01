Як законсервувати гриби, щоб було смачно взимку: рецепт домашньої солянки

Універсальна капустяна заготівля з грибами прикрасить будь-який стіл

Солянка з грибами та капустою в банці на зиму – це відмінне поєднання смаку та користі.

Страву можна їсти саму по собі, як гаряче чи холодне, як закуску, додавати у вигляді інгредієнта до інших страв. Рецептом солянки з грибами поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Як приготувати солянку з грибами на зиму

Інгредієнти:

капуста 2 кг

помідори 2 кг

відварені гриби (білі гриби або опеньки) 2 кг

цибуля 1 кг

морква 1 кг

сіль 100 г

оцет 9% 100 г

цукор 200 г

олія 300 г

Приготування:

Капусту нашаткувати, моркву очистити і натерти на великій тертці, помідори помити і порізати кубиками, так само порізати цибулю. Скласти у велику каструлю помідори, цибулю, моркву і додати олію. Тушити все 40 хв, іноді помішуючи. Потім додати капусту, сіль, цукор і тушкувати разом десь ще хвилин 40-50, залежно від капусти — якщо тверда, ще трохи потушити. Не забудьте, що вона ще "дійде" у банках під ковдрою. Наприкінці додати відварені гриби та оцет, протушкувати 5 хвилин і розкласти в стерилізовані банки, закривати кришками. Перевернути кришками вниз і укутати до повного остигання.

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