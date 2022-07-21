Можна їсти відразу: легкий рецепт смачних маринованих грибочків по-домашньому (відео)

Готуються такі гриби швидко та недорого

З цих корисних продуктів можна приготувати безліч різних страв: від пирогів з печерицями до ситних тарталеток з грибами.

Ще одним рецептом із грибочками поділилася український кулінар Єлизавета Глінська. І тут інгредієнти ми маринуємо. Зараз це найсмачніша закуска, яка готується швидко та просто.

Як замаринувати печериці

Інгредієнти:

500 г грибів (шампіньйони або гливи)

20 г (1 ст. л без гірки) солі

50 мл (3 ст.л.) олії

50 мл (3 ст.л.) соєвого соусу

20 мл оцту (4 ч. л.)

лавровий лист

5-6 горошків чорного перцю

10 г цукру (1/2 ст.л.)

4-5 зубчиків часнику

зелень (петрушка, кінза)

Приготування:

Миємо гриби, варимо їх у підсоленій воді приблизно 10 хвилин. Робимо маринад. Змішуємо олію, соус, сіль, цукор, перець, лавровий лист, часник та зелень. Перемішуємо. Зливаємо воду з грибів та відправляємо їх у маринад. Накриваємо гриби плівкою. 10-12 годин у холодильнику і можна їсти!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих білих грибів — вони чудово доповнюватимуть зимову трапезу в якості закуски або основи для приготування інших страв.