Можна їсти відразу: легкий рецепт смачних маринованих грибочків по-домашньому (відео)
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Готуються такі гриби швидко та недорого
З цих корисних продуктів можна приготувати безліч різних страв: від пирогів з печерицями до ситних тарталеток з грибами.
Ще одним рецептом із грибочками поділилася український кулінар Єлизавета Глінська. І тут інгредієнти ми маринуємо. Зараз це найсмачніша закуска, яка готується швидко та просто.
Як замаринувати печериці
Інгредієнти:
- 500 г грибів (шампіньйони або гливи)
- 20 г (1 ст. л без гірки) солі
- 50 мл (3 ст.л.) олії
- 50 мл (3 ст.л.) соєвого соусу
- 20 мл оцту (4 ч. л.)
- лавровий лист
- 5-6 горошків чорного перцю
- 10 г цукру (1/2 ст.л.)
- 4-5 зубчиків часнику
- зелень (петрушка, кінза)
Приготування:
- Миємо гриби, варимо їх у підсоленій воді приблизно 10 хвилин.
- Робимо маринад. Змішуємо олію, соус, сіль, цукор, перець, лавровий лист, часник та зелень. Перемішуємо.
- Зливаємо воду з грибів та відправляємо їх у маринад.
- Накриваємо гриби плівкою. 10-12 годин у холодильнику і можна їсти!
Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих білих грибів — вони чудово доповнюватимуть зимову трапезу в якості закуски або основи для приготування інших страв.