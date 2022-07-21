Рус

Можна їсти відразу: легкий рецепт смачних маринованих грибочків по-домашньому (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
42
Як приготувати мариновані печериці Новина оновлена 21 липня 2022, 15:52
Як приготувати мариновані печериці

Готуються такі гриби швидко та недорого

З цих корисних продуктів можна приготувати безліч різних страв: від пирогів з печерицями до ситних тарталеток з грибами.

Ще одним рецептом із грибочками поділилася український кулінар Єлизавета Глінська. І тут інгредієнти ми маринуємо. Зараз це найсмачніша закуска, яка готується швидко та просто.

Як замаринувати печериці

Інгредієнти:

  • 500 г грибів (шампіньйони або гливи)
  • 20 г (1 ст. л без гірки) солі
  • 50 мл (3 ст.л.) олії
  • 50 мл (3 ст.л.) соєвого соусу
  • 20 мл оцту (4 ч. л.)
  • лавровий лист
  • 5-6 горошків чорного перцю
  • 10 г цукру (1/2 ст.л.)
  • 4-5 зубчиків часнику
  • зелень (петрушка, кінза)

Приготування:

  1. Миємо гриби, варимо їх у підсоленій воді приблизно 10 хвилин.
  2. Робимо маринад. Змішуємо олію, соус, сіль, цукор, перець, лавровий лист, часник та зелень. Перемішуємо.
  3. Зливаємо воду з грибів та відправляємо їх у маринад.
  4. Накриваємо гриби плівкою. 10-12 годин у холодильнику і можна їсти!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих білих грибів — вони чудово доповнюватимуть зимову трапезу в якості закуски або основи для приготування інших страв.

Теги:
#Рецепти #Гриби #Консервація #Печериці #Гливи