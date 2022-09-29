Чи обов’язково додавати аспірин у маринад для помідорів: секрет соковитих томатів
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Ділимося рецептом смачних маринованих помідорів з ацетилсаліциловою кислотою
Аспірин застосовується не тільки у медицині. Цей недорогий аптечний препарат багато господинь додають у банки з консервацією. Але навіщо? Відомо, що аспірин створює кисле середовище, яке згубне для бактерій.
Якщо додавати кілька таблеток аспірину в заготівлі, вони довго не псуватимуться. Зокрема, помідори на зиму із цим засобом завжди виходять пружними, соковитими та неймовірно смачними. Про це пише vazhnoznat.
Як замаринувати помідори з аспірином на зиму
Інгредієнти на одну трилітрову банку:
- помідори
- парасолька кропу
- 3 зубчики часнику
- 3–5 горошин чорного перцю
- лавровий лист
- 4-5 таблеток аспірину
- 1 ст. л. солі
- 1 ст. л. цукру
Приготування:
- Стерилізуємо банки та кришки будь-яким зручним для вас способом. Потім на дно банки викладаємо парасольку кропу, часник та 3–5 горошин чорного перцю. За бажанням можна покласти і лавровий лист.
- Помідори миємо. Щільно вкладаємо їх у банки, але не утрамбовуємо. Заливаємо овочі окропом, а банку накриваємо кришкою. Залишаємо у такому виді на 15–20 хвилин.
- Готуємо розсіл. Зливаємо воду, банки знову наповнюємо окропом. На цей раз чекаємо 7–10 хвилин. Воду із банок зливаємо в каструлю і ставимо на вогонь. Додаємо 1 ст. л. солі та стільки ж цукру.
- Після закипання маринаду, коли сіль та цукор розчиняться, знімаємо його з плити. Розсолом заливаємо помідори. Кладемо в банку 4-5 таблеток аспірину.
- Закручуємо банки кришками і перевертаємо догори дном. Укутуємо ковдрою і залишаємо в такому вигляді до повного остигання.
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