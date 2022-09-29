Чи обов’язково додавати аспірин у маринад для помідорів: секрет соковитих томатів

Ділимося рецептом смачних маринованих помідорів з ацетилсаліциловою кислотою

Аспірин застосовується не тільки у медицині. Цей недорогий аптечний препарат багато господинь додають у банки з консервацією. Але навіщо? Відомо, що аспірин створює кисле середовище, яке згубне для бактерій.

Якщо додавати кілька таблеток аспірину в заготівлі, вони довго не псуватимуться. Зокрема, помідори на зиму із цим засобом завжди виходять пружними, соковитими та неймовірно смачними. Про це пише vazhnoznat.

Як замаринувати помідори з аспірином на зиму

Інгредієнти на одну трилітрову банку:

помідори

парасолька кропу

3 зубчики часнику

3–5 горошин чорного перцю

лавровий лист

4-5 таблеток аспірину

1 ст. л. солі

1 ст. л. цукру

Приготування:

Стерилізуємо банки та кришки будь-яким зручним для вас способом. Потім на дно банки викладаємо парасольку кропу, часник та 3–5 горошин чорного перцю. За бажанням можна покласти і лавровий лист. Помідори миємо. Щільно вкладаємо їх у банки, але не утрамбовуємо. Заливаємо овочі окропом, а банку накриваємо кришкою. Залишаємо у такому виді на 15–20 хвилин. Готуємо розсіл. Зливаємо воду, банки знову наповнюємо окропом. На цей раз чекаємо 7–10 хвилин. Воду із банок зливаємо в каструлю і ставимо на вогонь. Додаємо 1 ст. л. солі та стільки ж цукру. Після закипання маринаду, коли сіль та цукор розчиняться, знімаємо його з плити. Розсолом заливаємо помідори. Кладемо в банку 4-5 таблеток аспірину. Закручуємо банки кришками і перевертаємо догори дном. Укутуємо ковдрою і залишаємо в такому вигляді до повного остигання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як смачно заготовити на зиму буряки. Простий рецепт смачної та соковитої закрутки.