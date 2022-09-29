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Чи обов’язково додавати аспірин у маринад для помідорів: секрет соковитих томатів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Помідори на зиму з аспірином
Помідори на зиму з аспірином

Ділимося рецептом смачних маринованих помідорів з ацетилсаліциловою кислотою

Аспірин застосовується не тільки у медицині. Цей недорогий аптечний препарат багато господинь додають у банки з консервацією. Але навіщо? Відомо, що аспірин створює кисле середовище, яке згубне для бактерій.

Якщо додавати кілька таблеток аспірину в заготівлі, вони довго не псуватимуться. Зокрема, помідори на зиму із цим засобом завжди виходять пружними, соковитими та неймовірно смачними. Про це пише vazhnoznat.

Як замаринувати помідори з аспірином на зиму

Інгредієнти на одну трилітрову банку:

  • помідори
  • парасолька кропу
  • 3 зубчики часнику
  • 3–5 горошин чорного перцю
  • лавровий лист
  • 4-5 таблеток аспірину
  • 1 ст. л. солі
  • 1 ст. л. цукру

Приготування:

  1. Стерилізуємо банки та кришки будь-яким зручним для вас способом. Потім на дно банки викладаємо парасольку кропу, часник та 3–5 горошин чорного перцю. За бажанням можна покласти і лавровий лист.
  2. Помідори миємо. Щільно вкладаємо їх у банки, але не утрамбовуємо. Заливаємо овочі окропом, а банку накриваємо кришкою. Залишаємо у такому виді на 15–20 хвилин.
  3. Готуємо розсіл. Зливаємо воду, банки знову наповнюємо окропом. На цей раз чекаємо 7–10 хвилин. Воду із банок зливаємо в каструлю і ставимо на вогонь. Додаємо 1 ст. л. солі та стільки ж цукру.
  4. Після закипання маринаду, коли сіль та цукор розчиняться, знімаємо його з плити. Розсолом заливаємо помідори. Кладемо в банку 4-5 таблеток аспірину.
  5. Закручуємо банки кришками і перевертаємо догори дном. Укутуємо ковдрою і залишаємо в такому вигляді до повного остигання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як смачно заготовити на зиму буряки. Простий рецепт смачної та соковитої закрутки.

Теги:
#Аспірин #Помідори #Рецепти #Томати #Консервація