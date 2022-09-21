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Рецепт дуже смачних томатів по-корейськи на зиму: готуються дуже легко (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Консервовані помідори з овочами
Консервовані помідори з овочами

Така закрутка з помідорами стане у нагоді в сезон холодів

Існує безліч способів заготувати помідори на зиму. Їх можна просто законсервувати в маринаді або закрити томати у вигляді смачного соусу до пасти та піци. Ще один вдалий варіант закрутки — помідори по-корейськи, які порадують вас пікантним смаком.

Рецептом томатів по-корейськи на зиму ділиться кулінарний Ютуб-блог "Смачна їжа". За словами кулінара, такі томати виходять дуже смачними, хоч готуються досить просто. Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця матеріалу.

Складові:

  • 2 кг. помідорів;
  • 4 шт. моркви;
  • 5 штук. перцю болгарського;
  • 1 шт. гострого перцю;
  • 100 мл олії;
  • 100 мл 9% оцту;
  • 100 г часнику;
  • 2 ст. л. солі;
  • 100 г цукру.

Спосіб приготування:

  1. Вимийте усі овочі. Очистіть перець від насіння.
  2. Розріжте чисті помідори на скибочки. Великі плоди на кілька частин, маленькі — навпіл.
  3. Усі інгредієнти для маринаду пропустіть через м’ясорубку. Додайте цукор, сіль, олію та оцет. Змішайте все. Маринад готовий.
  4. Помістіть помідори та маринад у банку, повністю заповнивши тару. Стерилізувати помідори слід протягом 25 хвилин після кипіння.
  5. Переверніть банки, оберніть ковдрою і залиште в такому вигляді, доки не охолонуть.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом апетитної домашньої заготівлі на зиму з баклажанів. А також ми розповідали, як заморозити овочі та м’ясо на сезон холодів, щоб зберігся смак продуктів.

Теги:
#Помідори #Консервація