Рецепт дуже смачних томатів по-корейськи на зиму: готуються дуже легко (відео)

Така закрутка з помідорами стане у нагоді в сезон холодів

Існує безліч способів заготувати помідори на зиму. Їх можна просто законсервувати в маринаді або закрити томати у вигляді смачного соусу до пасти та піци. Ще один вдалий варіант закрутки — помідори по-корейськи, які порадують вас пікантним смаком.

Рецептом томатів по-корейськи на зиму ділиться кулінарний Ютуб-блог "Смачна їжа". За словами кулінара, такі томати виходять дуже смачними, хоч готуються досить просто. Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця матеріалу.

Складові:

2 кг. помідорів;

4 шт. моркви;

5 штук. перцю болгарського;

1 шт. гострого перцю;

100 мл олії;

100 мл 9% оцту;

100 г часнику;

2 ст. л. солі;

100 г цукру.

Спосіб приготування:

Вимийте усі овочі. Очистіть перець від насіння. Розріжте чисті помідори на скибочки. Великі плоди на кілька частин, маленькі — навпіл. Усі інгредієнти для маринаду пропустіть через м’ясорубку. Додайте цукор, сіль, олію та оцет. Змішайте все. Маринад готовий. Помістіть помідори та маринад у банку, повністю заповнивши тару. Стерилізувати помідори слід протягом 25 хвилин після кипіння. Переверніть банки, оберніть ковдрою і залиште в такому вигляді, доки не охолонуть.

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