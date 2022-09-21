Рецепт дуже смачних томатів по-корейськи на зиму: готуються дуже легко (відео)
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Така закрутка з помідорами стане у нагоді в сезон холодів
Існує безліч способів заготувати помідори на зиму. Їх можна просто законсервувати в маринаді або закрити томати у вигляді смачного соусу до пасти та піци. Ще один вдалий варіант закрутки — помідори по-корейськи, які порадують вас пікантним смаком.
Рецептом томатів по-корейськи на зиму ділиться кулінарний Ютуб-блог "Смачна їжа". За словами кулінара, такі томати виходять дуже смачними, хоч готуються досить просто. Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця матеріалу.
Складові:
- 2 кг. помідорів;
- 4 шт. моркви;
- 5 штук. перцю болгарського;
- 1 шт. гострого перцю;
- 100 мл олії;
- 100 мл 9% оцту;
- 100 г часнику;
- 2 ст. л. солі;
- 100 г цукру.
Спосіб приготування:
- Вимийте усі овочі. Очистіть перець від насіння.
- Розріжте чисті помідори на скибочки. Великі плоди на кілька частин, маленькі — навпіл.
- Усі інгредієнти для маринаду пропустіть через м’ясорубку. Додайте цукор, сіль, олію та оцет. Змішайте все. Маринад готовий.
- Помістіть помідори та маринад у банку, повністю заповнивши тару. Стерилізувати помідори слід протягом 25 хвилин після кипіння.
- Переверніть банки, оберніть ковдрою і залиште в такому вигляді, доки не охолонуть.
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