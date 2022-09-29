Обязательно ли добавлять аспирин в маринад для помидоров: секрет сочных томатов
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Делимся рецептом вкусных маринованных помидоров с ацетилсалициловой кислотой
Аспирин применяется не только в медицине. Этот недорогой аптечный препарат многие хозяйки добавляют в банки с консервацией. Но зачем? Известно, что аспирин создает кислую среду, которая губительна для бактерий.
Если добавлять несколько таблеток аспирина в заготовки, они долго не будут портиться. В частности, помидоры на зиму с этим средством всегда получаются упругими, сочными и невероятно вкусными. Об этом пишет vazhnoznat.
Как замариновать помидоры с аспирином на зиму
Ингредиенты на одну трехлитровую банку:
- помидоры
- зонтик укропа
- 3 зубчика чеснока
- 3–5 горошин черного перца
- лавровый лист
- 4–5 таблеток аспирина
- 1 ст. л. соли
- 1 ст. л. сахара
Приготовление:
- Стерилизуем банки и крышки любым удобным для вас способом. Затем на дно банки выкладываем зонтик укропа, чеснок и 3–5 горошин черного перца. По желанию можно положить и лавровый лист.
- Помидоры моем. Плотно укладываем их в банки, но не утрамбовываем. Заливаем овощи кипятком, а банку накрываем крышкой. Оставляем в таком виде на 15–20 минут.
- Готовим рассол. Сливаем воду, банки снова наполняем кипятком. В этот раз ждем 7–10 минут. Воду с банок сливаем в кастрюлю и ставим на огонь. Добавляем 1 ст. л. соли и столько же сахара.
- После закипания маринада, когда соль и сахар растворятся, снимаем его с плиты. Рассолом заливаем помидоры. Кладем в банку 4–5 таблеток аспирина.
- Закручиваем банки крышками и переворачиваем вверх дном. Укутываем одеялом и оставляем в таком виде до полного остывания.
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