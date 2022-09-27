Как заготовить свеклу на зиму: простой рецепт вкусной и сочной закрутки (видео)

Питательная закрутка с квашеной свеклой готовится очень просто

Свекла – вкусный и полезный сезонный овощ. Из нее можно приготовить много блюд, к примеру, диетический салат с зеленью и орехами. Этот корнеплод отлично годится и для заготовки на зиму. Самый простой вариант – приготовить квашеную свеклу.

Рецептом квашеной свеклы поделился кулинарный Ютуб-блог "Моє Подвір'я". Для приготовления нужны всего четыре составляющих. По этому рецепту свекла получается сочной, в меру хрустящей и очень вкусной.

Ингредиенты:

Свекла (количество зависит от объема тары)

1 л воды

2 столовые ложки соли (50 г)

1 столовая ложка сахара (35 г)

Способ приготовления:

Выбрать спелую, сочную красную свеклу насыщенного цвета и без белых прожилок. Помыть и очистить от кожуры. Заложить корнеплоды в чистые банки. Смешать воду, соль и сахар. Залить этим раствором овощи. Накрываем марлей или крышкой с отверстиями и держим при комнатной температуре в течение 8-10 дней. Для более длительного хранения следует герметично закрыть банки и вынести свеклу в темное прохладное помещение.

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