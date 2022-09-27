Укр

Как заготовить свеклу на зиму: простой рецепт вкусной и сочной закрутки (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
766
Квашеная свекла Новость обновлена 27 сентября 2022, 15:54
Квашеная свекла

Питательная закрутка с квашеной свеклой готовится очень просто

Свекла – вкусный и полезный сезонный овощ. Из нее можно приготовить много блюд, к примеру, диетический салат с зеленью и орехами. Этот корнеплод отлично годится и для заготовки на зиму. Самый простой вариант – приготовить квашеную свеклу.

Рецептом квашеной свеклы поделился кулинарный Ютуб-блог "Моє Подвір'я". Для приготовления нужны всего четыре составляющих. По этому рецепту свекла получается сочной, в меру хрустящей и очень вкусной.

Ингредиенты:

  • Свекла (количество зависит от объема тары)
  • 1 л воды
  • 2 столовые ложки соли (50 г)
  • 1 столовая ложка сахара (35 г)

Способ приготовления:

  1. Выбрать спелую, сочную красную свеклу насыщенного цвета и без белых прожилок. Помыть и очистить от кожуры. Заложить корнеплоды в чистые банки.
  2. Смешать воду, соль и сахар. Залить этим раствором овощи.
  3. Накрываем марлей или крышкой с отверстиями и держим при комнатной температуре в течение 8-10 дней.
  4. Для более длительного хранения следует герметично закрыть банки и вынести свеклу в темное прохладное помещение.

Ранее "Телеграф" делился секретами засолки укропа на зиму, который обеспечит вас свежей зеленью в холода. А также мы писали, как легко и быстро приготовить очень вкусный итальянский соус из томатов и базилика – прекрасная альтернатива домашнему кетчупу.

Теги:
#Рецепт #Свекла #Консервация