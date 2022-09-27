Как заготовить свеклу на зиму: простой рецепт вкусной и сочной закрутки (видео)
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Питательная закрутка с квашеной свеклой готовится очень просто
Свекла – вкусный и полезный сезонный овощ. Из нее можно приготовить много блюд, к примеру, диетический салат с зеленью и орехами. Этот корнеплод отлично годится и для заготовки на зиму. Самый простой вариант – приготовить квашеную свеклу.
Рецептом квашеной свеклы поделился кулинарный Ютуб-блог "Моє Подвір'я". Для приготовления нужны всего четыре составляющих. По этому рецепту свекла получается сочной, в меру хрустящей и очень вкусной.
Ингредиенты:
- Свекла (количество зависит от объема тары)
- 1 л воды
- 2 столовые ложки соли (50 г)
- 1 столовая ложка сахара (35 г)
Способ приготовления:
- Выбрать спелую, сочную красную свеклу насыщенного цвета и без белых прожилок. Помыть и очистить от кожуры. Заложить корнеплоды в чистые банки.
- Смешать воду, соль и сахар. Залить этим раствором овощи.
- Накрываем марлей или крышкой с отверстиями и держим при комнатной температуре в течение 8-10 дней.
- Для более длительного хранения следует герметично закрыть банки и вынести свеклу в темное прохладное помещение.
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