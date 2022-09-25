Прекрасная альтернатива кетчупу: рецепт изысканного соуса на зиму, который готовится очень просто (видео)

Помидоры и специи сочетаются в этой закрутке идеально

На зиму не забудьте запастись натуральными соусами. Тот же домашний кетчуп готовится очень просто. Если томатный соус поднадоел, то есть чудесный альтернативный вариант. Вкуснейшая закрутка из помидоров и специй подойдет к пицце, пасте и другим блюдам.

Рецептом итальянского соуса из томатов и базилика поделился кулинарный Ютуб-блог "Смачна їжа". Для приготовления нужны самые доступные ингредиенты. А главный секрет аромата и пряности этого соуса в наборе специй и трав.

Ингредиенты:

Помидоры – 3 кг

Лук – 400 г

Чеснок – 100 г

Томатная паста — 200 г

Базилик – 1 пучок

Сушеный базилик – 2 ст. л.

Куркума – 1 ч. л.

Лавровый лист – 3 шт.

Соль, сахар и перец по вкусу

Способ приготовления:

Сначала подготовим помидоры. Надо сделать надрез в виде креста. Положить помидоры в кастрюлю и залить крутым кипятком. По истечении 2 минут достать овощи и переместить в кастрюлю с холодной водой, буквально на 5 секунд. Очистить сразу кожуру после бланширования, пока помидор еще теплый. Нарезать помидоры кубиком, положить в кастрюлю и отправить на средний огонь. Тем временем готовим другие ингредиенты. Лук и чеснок измельчаем. Обжариваем лук на растительном масле, затем добавляем чеснок и куркуму. Отправляем эту смесь в помидоры и провариваем 15 минут. Затем измельчаем базилик. По окончании 15 минут добавляем в помидоры базилик сушеный и свежий, томатную пасту, лавровый лист, соль, сахар и перец. Доводим по вкусу и провариваем 30 минут. Готовый соус раскладываем по стерилизованным банкам. Переворачиваем крышками вниз, заворачиваем в полотенце и даем полностью остыть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как закрыть помидоры на зиму. Рецепт томатов по-корейски удивит пикантным вкусом.