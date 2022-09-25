Прекрасная альтернатива кетчупу: рецепт изысканного соуса на зиму, который готовится очень просто (видео)
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Помидоры и специи сочетаются в этой закрутке идеально
На зиму не забудьте запастись натуральными соусами. Тот же домашний кетчуп готовится очень просто. Если томатный соус поднадоел, то есть чудесный альтернативный вариант. Вкуснейшая закрутка из помидоров и специй подойдет к пицце, пасте и другим блюдам.
Рецептом итальянского соуса из томатов и базилика поделился кулинарный Ютуб-блог "Смачна їжа". Для приготовления нужны самые доступные ингредиенты. А главный секрет аромата и пряности этого соуса в наборе специй и трав.
Ингредиенты:
- Помидоры – 3 кг
- Лук – 400 г
- Чеснок – 100 г
- Томатная паста — 200 г
- Базилик – 1 пучок
- Сушеный базилик – 2 ст. л.
- Куркума – 1 ч. л.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Соль, сахар и перец по вкусу
Способ приготовления:
- Сначала подготовим помидоры. Надо сделать надрез в виде креста. Положить помидоры в кастрюлю и залить крутым кипятком. По истечении 2 минут достать овощи и переместить в кастрюлю с холодной водой, буквально на 5 секунд. Очистить сразу кожуру после бланширования, пока помидор еще теплый.
- Нарезать помидоры кубиком, положить в кастрюлю и отправить на средний огонь. Тем временем готовим другие ингредиенты.
- Лук и чеснок измельчаем. Обжариваем лук на растительном масле, затем добавляем чеснок и куркуму. Отправляем эту смесь в помидоры и провариваем 15 минут.
- Затем измельчаем базилик. По окончании 15 минут добавляем в помидоры базилик сушеный и свежий, томатную пасту, лавровый лист, соль, сахар и перец. Доводим по вкусу и провариваем 30 минут.
- Готовый соус раскладываем по стерилизованным банкам. Переворачиваем крышками вниз, заворачиваем в полотенце и даем полностью остыть.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как закрыть помидоры на зиму. Рецепт томатов по-корейски удивит пикантным вкусом.