Прекрасна альтернатива кетчупу: рецепт вишуканого соусу на зиму, який готується дуже просто (відео)

Помідори та спеції поєднуються в цій закрутці ідеально

На зиму не забудьте запастись натуральними соусами. Той самий домашній кетчуп готується дуже просто. Якщо томатний соус набрид, то є чудовий альтернативний варіант. Смачнюща закрутка з помідорів і спецій підійде до піци, пасти та інших страв.

Рецептом італійського соусу з томатів і базиліку поділився кулінарний Ютуб-блог "Смачна їжа". Для приготування потрібні найдоступніші інгредієнти. А головний секрет аромату та пряності цього соусу в наборі спецій і трав.

Складові:

Помідори – 3 кг

Цибуля – 400 г

Часник – 100 г

Томатна паста — 200 г

Базилік – 1 пучок

Сушений базилік – 2 ст. л.

Куркума – 1 год.

Лавровий лист – 3 шт.

Сіль, цукор та перець за смаком

Спосіб приготування:

Спочатку підготуємо помідори. Потрібно зробити надріз у вигляді хреста. Покласти помідори в каструлю і залити окропом. Через 2 хвилини дістати овочі і перемістити в каструлю з холодною водою, буквально на 5 секунд. Очистити відразу шкірку після бланшування, поки помідор ще теплий. Нарізати кубиком помідори, покласти в каструлю і відправити на середній вогонь. Тим часом, готуємо інші інгредієнти. Цибулю та часник подрібнюємо. Обсмажуємо цибулю на олії, потім додаємо часник і куркуму. Відправляємо цю суміш у помідори та проварюємо 15 хвилин. Потім подрібнюємо базилік. За 15 хвилин додаємо в помідори базилік сушений та свіжий, томатну пасту, лавровий лист, сіль, цукор і перець. Доводимо до смаку і проварюємо 30 хвилин. Готовий соус розкладаємо по стерилізованим банкам. Перевертаємо кришками донизу, загортаємо в рушник і даємо повністю охолонути.

Раніше "Телеграф" розповідав, як закрити помідори на зиму. Рецепт томатів по-корейськи здивує пікантним смаком.