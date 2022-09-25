Прекрасна альтернатива кетчупу: рецепт вишуканого соусу на зиму, який готується дуже просто (відео)
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Помідори та спеції поєднуються в цій закрутці ідеально
На зиму не забудьте запастись натуральними соусами. Той самий домашній кетчуп готується дуже просто. Якщо томатний соус набрид, то є чудовий альтернативний варіант. Смачнюща закрутка з помідорів і спецій підійде до піци, пасти та інших страв.
Рецептом італійського соусу з томатів і базиліку поділився кулінарний Ютуб-блог "Смачна їжа". Для приготування потрібні найдоступніші інгредієнти. А головний секрет аромату та пряності цього соусу в наборі спецій і трав.
Складові:
- Помідори – 3 кг
- Цибуля – 400 г
- Часник – 100 г
- Томатна паста — 200 г
- Базилік – 1 пучок
- Сушений базилік – 2 ст. л.
- Куркума – 1 год.
- Лавровий лист – 3 шт.
- Сіль, цукор та перець за смаком
Спосіб приготування:
- Спочатку підготуємо помідори. Потрібно зробити надріз у вигляді хреста. Покласти помідори в каструлю і залити окропом. Через 2 хвилини дістати овочі і перемістити в каструлю з холодною водою, буквально на 5 секунд. Очистити відразу шкірку після бланшування, поки помідор ще теплий.
- Нарізати кубиком помідори, покласти в каструлю і відправити на середній вогонь. Тим часом, готуємо інші інгредієнти.
- Цибулю та часник подрібнюємо. Обсмажуємо цибулю на олії, потім додаємо часник і куркуму. Відправляємо цю суміш у помідори та проварюємо 15 хвилин.
- Потім подрібнюємо базилік. За 15 хвилин додаємо в помідори базилік сушений та свіжий, томатну пасту, лавровий лист, сіль, цукор і перець. Доводимо до смаку і проварюємо 30 хвилин.
- Готовий соус розкладаємо по стерилізованим банкам. Перевертаємо кришками донизу, загортаємо в рушник і даємо повністю охолонути.
Раніше "Телеграф" розповідав, як закрити помідори на зиму. Рецепт томатів по-корейськи здивує пікантним смаком.