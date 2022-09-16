Смак літа в банці: як приготувати ідеальний домашній кетчуп на зиму

З натуральним соусом будь-яка страва стане смачнішою

Поки є можливість придбати свіжі томати, встигніть з них заготовити на зиму смачний натуральний соус. Домашній кетчуп набагато смачніший, ніж будь-який, котрий ви купите у магазині. Відкривши банку з соусом у зимовий день, ви відчуєте аромат помідорів, ніби щойно зібрали їх на грядці.

Рецептом кетчупу, який легко приготувати у домашніх умовах, ділиться кулінарний блог smakoluk.ua у Instagram. Всі процеси приготування освоїть навіть кулінар-початківець. Головне, виберіть добрі плоди томатів.

Складові:

3 кг помідорів (найкраще підійде сорт "сливка")

0,5 кг цибулі

0,25 г слив

0,5 кг яблук (кислих)

1 великий буряк

0,5 кг болгарського перцю

10 шт. чорного перцю

5 штук. ароматного перцю

2 шт. гвоздики

1 ст. л. червоного перцю (для гострого варіанта)

100 г цукру

1.5 ст. л. солі

0,5 ч. л. кориці

50 мл оцту 9% (за бажанням)

Спосіб приготування:

Змішати нарізані сирі овочі, фрукти, перці та гвоздику. Поставити на середній вогонь і варити 1,5 години (без кришки). Зняти з вогню, перебити до однорідності блендером. Масу, що вийшла, перетерти через сито. До одержаного пюре додати цукор, сіль, корицю. Уварювати на маленькому вогні без кришки приблизно годину. За бажанням можна додати оцет за 5 хвилин до закінчення процесу уварювання. Розливаємо кетчуп гарячим по стерилізованих банках. Закриваємо стерилізованими кришками. Укутуємо в перину і залишаємо до охолодження.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом соусу "Ткемалі" на зиму, який ідеально підійде до будь-якої м’ясної страви.