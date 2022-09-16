Смак літа в банці: як приготувати ідеальний домашній кетчуп на зиму
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З натуральним соусом будь-яка страва стане смачнішою
Поки є можливість придбати свіжі томати, встигніть з них заготовити на зиму смачний натуральний соус. Домашній кетчуп набагато смачніший, ніж будь-який, котрий ви купите у магазині. Відкривши банку з соусом у зимовий день, ви відчуєте аромат помідорів, ніби щойно зібрали їх на грядці.
Рецептом кетчупу, який легко приготувати у домашніх умовах, ділиться кулінарний блог smakoluk.ua у Instagram. Всі процеси приготування освоїть навіть кулінар-початківець. Головне, виберіть добрі плоди томатів.
Складові:
- 3 кг помідорів (найкраще підійде сорт "сливка")
- 0,5 кг цибулі
- 0,25 г слив
- 0,5 кг яблук (кислих)
- 1 великий буряк
- 0,5 кг болгарського перцю
- 10 шт. чорного перцю
- 5 штук. ароматного перцю
- 2 шт. гвоздики
- 1 ст. л. червоного перцю (для гострого варіанта)
- 100 г цукру
- 1.5 ст. л. солі
- 0,5 ч. л. кориці
- 50 мл оцту 9% (за бажанням)
Спосіб приготування:
- Змішати нарізані сирі овочі, фрукти, перці та гвоздику.
- Поставити на середній вогонь і варити 1,5 години (без кришки).
- Зняти з вогню, перебити до однорідності блендером.
- Масу, що вийшла, перетерти через сито.
- До одержаного пюре додати цукор, сіль, корицю. Уварювати на маленькому вогні без кришки приблизно годину.
- За бажанням можна додати оцет за 5 хвилин до закінчення процесу уварювання.
- Розливаємо кетчуп гарячим по стерилізованих банках. Закриваємо стерилізованими кришками.
- Укутуємо в перину і залишаємо до охолодження.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом соусу "Ткемалі" на зиму, який ідеально підійде до будь-якої м’ясної страви.