Ідеальний соус, який підійде до м’яса: як швидко закрити на зиму (відео)

З соусом "Ткемалі" ваша вечеря стане вишуканішою

До сезону морозів можна запастися різними натуральними соусами, починаючи від домашнього кетчупу і закінчуючи аджикою з нетрадиційним інгредієнтом. Ще один чудовий варіант для зими – соус, що прийшов до нас із грузинської кухні. "Ткемалі" ідеально гармонує до будь-якого виду м’яса.

Рецептом соусу "Ткемалі" на зиму ділиться кулінарний Ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції". Виходить неймовірно смачним та ароматним, соус поєднує смак солодкої сливи й гостроти часнику та перцю.

Складові:

2 кг очищених від кісточок слив

200 г часнику

3 шт. гіркого перцю

200 г цукру

2 ст. л. солі

2 ст. л. томатної пасти

Спосіб приготування:

Промити та обсушити сливи. Вийняти кісточки з кожної сливи. Очистити часник від шкірки. Гострому перцю відрізати хвостики. Перемолоти на м’ясорубці сливи, часник та перець. Перекласти все в каструлю, в якій варитимете соус. Додати цукор, сіль, томатну пасту. Все добре перемішати. Поставити на вогонь, довести до кипіння та проварити 20 хвилин. Періодично помішуйте, щоб не пригоріло. Стерилізуємо банки й кришки. Розливаємо соус гарячим по банкам і закриваємо. Перевертаємо вгору дном, укутуємо ковдрою і залишаємо охолоджуватися. Далі виносимо у холод для подальшого зберігання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як заготовити на зиму соус з італійською ноткою, який чудово доповнить пасту та піцу.