Ідеальний соус, який підійде до м’яса: як швидко закрити на зиму (відео)
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З соусом "Ткемалі" ваша вечеря стане вишуканішою
До сезону морозів можна запастися різними натуральними соусами, починаючи від домашнього кетчупу і закінчуючи аджикою з нетрадиційним інгредієнтом. Ще один чудовий варіант для зими – соус, що прийшов до нас із грузинської кухні. "Ткемалі" ідеально гармонує до будь-якого виду м’яса.
Рецептом соусу "Ткемалі" на зиму ділиться кулінарний Ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції". Виходить неймовірно смачним та ароматним, соус поєднує смак солодкої сливи й гостроти часнику та перцю.
Складові:
- 2 кг очищених від кісточок слив
- 200 г часнику
- 3 шт. гіркого перцю
- 200 г цукру
- 2 ст. л. солі
- 2 ст. л. томатної пасти
Спосіб приготування:
- Промити та обсушити сливи. Вийняти кісточки з кожної сливи.
- Очистити часник від шкірки.
- Гострому перцю відрізати хвостики.
- Перемолоти на м’ясорубці сливи, часник та перець. Перекласти все в каструлю, в якій варитимете соус. Додати цукор, сіль, томатну пасту. Все добре перемішати.
- Поставити на вогонь, довести до кипіння та проварити 20 хвилин. Періодично помішуйте, щоб не пригоріло.
- Стерилізуємо банки й кришки.
- Розливаємо соус гарячим по банкам і закриваємо. Перевертаємо вгору дном, укутуємо ковдрою і залишаємо охолоджуватися. Далі виносимо у холод для подальшого зберігання.
Раніше "Телеграф" розповідав, як заготовити на зиму соус з італійською ноткою, який чудово доповнить пасту та піцу.