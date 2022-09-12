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Ідеальний соус, який підійде до м’яса: як швидко закрити на зиму (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Грузинський соус із слив Новина оновлена 12 вересня 2022, 17:47
Грузинський соус із слив

З соусом "Ткемалі" ваша вечеря стане вишуканішою

До сезону морозів можна запастися різними натуральними соусами, починаючи від домашнього кетчупу і закінчуючи аджикою з нетрадиційним інгредієнтом. Ще один чудовий варіант для зими – соус, що прийшов до нас із грузинської кухні. "Ткемалі" ідеально гармонує до будь-якого виду м’яса.

Рецептом соусу "Ткемалі" на зиму ділиться кулінарний Ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції". Виходить неймовірно смачним та ароматним, соус поєднує смак солодкої сливи й гостроти часнику та перцю.

Складові:

  • 2 кг очищених від кісточок слив
  • 200 г часнику
  • 3 шт. гіркого перцю
  • 200 г цукру
  • 2 ст. л. солі
  • 2 ст. л. томатної пасти

Спосіб приготування:

  1. Промити та обсушити сливи. Вийняти кісточки з кожної сливи.
  2. Очистити часник від шкірки.
  3. Гострому перцю відрізати хвостики.
  4. Перемолоти на м’ясорубці сливи, часник та перець. Перекласти все в каструлю, в якій варитимете соус. Додати цукор, сіль, томатну пасту. Все добре перемішати.
  5. Поставити на вогонь, довести до кипіння та проварити 20 хвилин. Періодично помішуйте, щоб не пригоріло.
  6. Стерилізуємо банки й кришки.
  7. Розливаємо соус гарячим по банкам і закриваємо. Перевертаємо вгору дном, укутуємо ковдрою і залишаємо охолоджуватися. Далі виносимо у холод для подальшого зберігання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як заготовити на зиму соус з італійською ноткою, який чудово доповнить пасту та піцу.

Теги:
#Рецепт #Соус #Консервація