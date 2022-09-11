Який інгредієнт додати в аджику, щоб вона вийшла смачнішою: перевірений рецепт (відео)

Гостро-пряний соус легко заготовити на зиму

Натуральні соуси — обов’язковий вид заготовок на сезон холодів. На зиму легко закрити не лише кетчуп, а й аджику. Вона виходить дуже смачною, з приємною гостротою та неповторним ароматом. Готується досить просто.

Щоб аджика вийшла смачнішою, варто трохи відійти від класичного рецепту і додати один нестандартний інгредієнт – яблука. Рецептом найсмачнішої аджики на зиму поділився кулінарний ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції".

Складові:

2,5 кг помідорів

500 г солодкого перцю

500 г яблук

500 г моркви

3 шт. гіркого перцю

150 г часнику

125 мл оцту

125 мл рафінованої олії

250 г цукру

60 г солі

Спосіб приготування:

Миємо і просушуємо всі овочі, очищаємо моркву від шкірки, солодкий перець — від плодоніжок та насіння, яблука — від серединки, гіркий перець — від плодоніжок, часник — від лушпиння. Нарізаємо, перемелюємо на м’ясорубці, викладаємо в каструлю, в якій варитимемо аджику. Додаємо в перемелені овочі сіль, цукор, олію, перемішуємо. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 1 годину 45 хвилин. Додаємо до аджики дрібно порізаний часник та оцет, перемішуємо. Постійно помішуючи, проварюємо 15 хвилин. Знімаємо з вогню і гарячим розливаємо по стерилізованих банках. Закочуємо, обгортаємо ковдрою і залишаємо до повного охолодження. Зберігаємо у прохолодному місці.

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