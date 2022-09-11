Який інгредієнт додати в аджику, щоб вона вийшла смачнішою: перевірений рецепт (відео)
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Гостро-пряний соус легко заготовити на зиму
Натуральні соуси — обов’язковий вид заготовок на сезон холодів. На зиму легко закрити не лише кетчуп, а й аджику. Вона виходить дуже смачною, з приємною гостротою та неповторним ароматом. Готується досить просто.
Щоб аджика вийшла смачнішою, варто трохи відійти від класичного рецепту і додати один нестандартний інгредієнт – яблука. Рецептом найсмачнішої аджики на зиму поділився кулінарний ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції".
Складові:
- 2,5 кг помідорів
- 500 г солодкого перцю
- 500 г яблук
- 500 г моркви
- 3 шт. гіркого перцю
- 150 г часнику
- 125 мл оцту
- 125 мл рафінованої олії
- 250 г цукру
- 60 г солі
Спосіб приготування:
- Миємо і просушуємо всі овочі, очищаємо моркву від шкірки, солодкий перець — від плодоніжок та насіння, яблука — від серединки, гіркий перець — від плодоніжок, часник — від лушпиння.
- Нарізаємо, перемелюємо на м’ясорубці, викладаємо в каструлю, в якій варитимемо аджику. Додаємо в перемелені овочі сіль, цукор, олію, перемішуємо. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 1 годину 45 хвилин.
- Додаємо до аджики дрібно порізаний часник та оцет, перемішуємо. Постійно помішуючи, проварюємо 15 хвилин.
- Знімаємо з вогню і гарячим розливаємо по стерилізованих банках. Закочуємо, обгортаємо ковдрою і залишаємо до повного охолодження. Зберігаємо у прохолодному місці.
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