Майже готовий борщ у банку: як просто закрити смачну борщову заправку на зиму (відео)

У сезон морозів така закрутка дуже стане в нагоді та допоможе швидко зварити ароматний борщ.

Борщова заправка — незамінна закрутка на зиму, завдяки якій процес варіння борщу пришвидшується в рази. Багато рецептів передбачають у складі заправки для борщу квасолю, але можна консервувати овочі й без неї.

Перевіреним рецептом борщової заправки на зиму поділився Ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції". За словами кулінара, це дуже зручний вид консервації, у банці заготовлена половина інгредієнтів для борщу.

Складові:

2,5 кг помідорів

500 г буряків

500 г моркви

500 г солодкого перцю

500 г цибулі

4 ст. л. солі

0,5 л рафінованої олії

Спосіб приготування:

Помідори промити, просушити, розрізати на частини, перемолоти на м’ясорубці. Скласти в окрему ємність. Буряк та моркву помити, очистити від шкірки, натерти на грубу тертку. Скласти в окремі чаші. Солодкий перець, промити, просушити, очистити від насіння, нарізати соломкою і скласти в окрему ємність. Цибулю очистити від лушпиння, промити, просушити, нарізати, як на борщ — або кубиками, або півкільцями. У каструлю, в якій варитимемо заправку, виливаємо перемелені помідори, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і проварюємо 10 хвилин. До помідорів додаємо натертий буряк, перемішуємо, доводимо до кипіння, проварюємо 10 хвилин. Далі додаємо натерту моркву, перемішуємо, доводимо до кипіння, проварюємо 10 хвилин. Додаємо нарізаний соломкою перець, перемішуємо, доводимо до кипіння, проварюємо 10 хвилин. Після цього додаємо нарізану цибулю, перемішуємо, доводимо до кипіння, проварюємо 10 хвилин. В кінці додаємо сіль, олію, перемішуємо, проварюємо все разом 20 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи. Знімаємо з вогню, розливаємо у гарячому вигляді в стерилізовані банки та закриваємо, укутуємо ковдрою і залишаємо до повного охолодження. Потім виносимо у холодне місце для подальшого зберігання.

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