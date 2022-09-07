Майже готовий борщ у банку: як просто закрити смачну борщову заправку на зиму (відео)
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У сезон морозів така закрутка дуже стане в нагоді та допоможе швидко зварити ароматний борщ.
Борщова заправка — незамінна закрутка на зиму, завдяки якій процес варіння борщу пришвидшується в рази. Багато рецептів передбачають у складі заправки для борщу квасолю, але можна консервувати овочі й без неї.
Перевіреним рецептом борщової заправки на зиму поділився Ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції". За словами кулінара, це дуже зручний вид консервації, у банці заготовлена половина інгредієнтів для борщу.
Складові:
- 2,5 кг помідорів
- 500 г буряків
- 500 г моркви
- 500 г солодкого перцю
- 500 г цибулі
- 4 ст. л. солі
- 0,5 л рафінованої олії
Спосіб приготування:
- Помідори промити, просушити, розрізати на частини, перемолоти на м’ясорубці. Скласти в окрему ємність.
- Буряк та моркву помити, очистити від шкірки, натерти на грубу тертку. Скласти в окремі чаші.
- Солодкий перець, промити, просушити, очистити від насіння, нарізати соломкою і скласти в окрему ємність.
- Цибулю очистити від лушпиння, промити, просушити, нарізати, як на борщ — або кубиками, або півкільцями.
- У каструлю, в якій варитимемо заправку, виливаємо перемелені помідори, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і проварюємо 10 хвилин.
- До помідорів додаємо натертий буряк, перемішуємо, доводимо до кипіння, проварюємо 10 хвилин.
- Далі додаємо натерту моркву, перемішуємо, доводимо до кипіння, проварюємо 10 хвилин.
- Додаємо нарізаний соломкою перець, перемішуємо, доводимо до кипіння, проварюємо 10 хвилин.
- Після цього додаємо нарізану цибулю, перемішуємо, доводимо до кипіння, проварюємо 10 хвилин.
- В кінці додаємо сіль, олію, перемішуємо, проварюємо все разом 20 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи.
- Знімаємо з вогню, розливаємо у гарячому вигляді в стерилізовані банки та закриваємо, укутуємо ковдрою і залишаємо до повного охолодження. Потім виносимо у холодне місце для подальшого зберігання.
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