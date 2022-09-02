Так смачно, що хочеться з’їсти все й одразу: рецепт незвичайного варення з кавуна
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Не смішіть викидати шкірки у сміття.
А ви знали, що з кавуна можна приготувати варення? І до чого, не з найчервонішої та соковитої м’якоті, а з кавунових шкірок! Більш того, ці "відходи" також дуже корисні і на городі у боротьбі зі шкідниками. Однак зараз не про це.
Як приготувати найсмачніший джем з кавунових кірок розповідає видання prostoway. Так що якщо ви гурман, або просто дуже любите кавуни, пропонуємо вам приготувати таке варення.
Варення з кавунових шкірок: рецепт
Інгредієнти:
- 1 кг шкірок від кавуна,
- 2 кг цукру,
- 1 л води
- 5 г лимонної кислоти,
- щіпка ванільного цукру.
Спосіб приготування:
- Шкірку від кавуна добре помийте, очистьте від верхньої темно-зеленої шкірки і поріжте кубиками.
- Кубики опустіть у гарячу воду, до якої попередньо додайте лимонну кислоту. Через 5-7 хвилин витягніть кірки і занурте їх у холодну воду, а потім знову витягніть.
- Після залийте це все цукровим сиропом, доведіть до кипіння і варіть доки шкірка не стане світлою. Після цього витримайте шкірку в сиропі 6-8 годин.
- Після доведіть майбутнє варення до кипіння, додайте щіпку лимонної кислоти, покип’ятити 5-10 хвилин, знову вимкніть і залиште на 2-3 години.
- Третій раз проваріть після кипіння 3-5 хвилин, додайте ванільний цукор і вимкніть.
- Розлийте по баночках і зберігайте варення в холодильнику.
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