Смачний і ситний салат на зиму, який повноцінно може замінити вечерю: простий рецепт (відео)

Взимку ви зможете просто відкрити банку з цією закруткою, не думаючи над тим, що приготувати на вечерю

Сезон консервації триває, адже треба встигнути запастись продуктами на зиму. Відмінний варіант для сезону холодів — салат, закритий своїми руками. Взимку вам лише потрібно буде відкрити банку — і повноцінна вечеря чи обід готовий.

Рецептом закрутки з овочами та рисом на зиму ділиться Ютуб-канал "Українська Кухня". Салат готується досить просто, виходить смачним, ароматним та поживним.

Складові:

2 ст. рису (400г)

2 кг помідорів

500 г моркви

500 г цибулі

500 г солодкого перцю

5 зубчиків часнику

1 ст. олії (250 мл)

4 ст. л. цукру

1 ст. л. солі з гіркою

2 ст. л. оцту

0,5 ч. л. чорного меленого перцю

Спосіб приготування:

Запарити рис: спочатку потрібно добре промити, злити воду. Далі налити воду з розрахунку на 1 склянку рису 2 склянки води. Поставити на вогонь, довести до кипіння, вимкнути вогонь, накрити кришкою каструлю і залишити рис запарюватися. Промити та очистити овочі. Нарізати невеликими шматочками помідори, потім перемолоти їх на м’ясорубці. Моркву натерти на грубій тертці. Перець нарізати соломкою, цибулю – кубиком, часник – дрібно. У каструлю, в якій готуватимете, налити олію, поставити на вогонь, викласти моркву, обсмажити 10 хвилин, помішуючи. Далі додати цибулю, продовжуючи обсмажувати 10 хвилин, помішуючи. Додати солодкий перець, обсмажити 10 хвилин, помішуючи. До обсмажених овочів додати перемелені помідори, сіль, цукор, перець, часник, добре перемішати і тушкувати 20 хвилин. До овочів додати запарений рис, оцет, перемішати, проварити 10 хвилин. Зняти з вогню. Гарячий салат розкласти по стерилізованих банках і закрити. Банки перевернути догори дном, укутати ковдрою та залишити до повного охолодження. Далі зберігати у прохолодному місці.

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