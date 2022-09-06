Смачний і ситний салат на зиму, який повноцінно може замінити вечерю: простий рецепт (відео)
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Взимку ви зможете просто відкрити банку з цією закруткою, не думаючи над тим, що приготувати на вечерю
Сезон консервації триває, адже треба встигнути запастись продуктами на зиму. Відмінний варіант для сезону холодів — салат, закритий своїми руками. Взимку вам лише потрібно буде відкрити банку — і повноцінна вечеря чи обід готовий.
Рецептом закрутки з овочами та рисом на зиму ділиться Ютуб-канал "Українська Кухня". Салат готується досить просто, виходить смачним, ароматним та поживним.
Складові:
- 2 ст. рису (400г)
- 2 кг помідорів
- 500 г моркви
- 500 г цибулі
- 500 г солодкого перцю
- 5 зубчиків часнику
- 1 ст. олії (250 мл)
- 4 ст. л. цукру
- 1 ст. л. солі з гіркою
- 2 ст. л. оцту
- 0,5 ч. л. чорного меленого перцю
Спосіб приготування:
- Запарити рис: спочатку потрібно добре промити, злити воду. Далі налити воду з розрахунку на 1 склянку рису 2 склянки води. Поставити на вогонь, довести до кипіння, вимкнути вогонь, накрити кришкою каструлю і залишити рис запарюватися.
- Промити та очистити овочі. Нарізати невеликими шматочками помідори, потім перемолоти їх на м’ясорубці. Моркву натерти на грубій тертці. Перець нарізати соломкою, цибулю – кубиком, часник – дрібно.
- У каструлю, в якій готуватимете, налити олію, поставити на вогонь, викласти моркву, обсмажити 10 хвилин, помішуючи. Далі додати цибулю, продовжуючи обсмажувати 10 хвилин, помішуючи. Додати солодкий перець, обсмажити 10 хвилин, помішуючи.
- До обсмажених овочів додати перемелені помідори, сіль, цукор, перець, часник, добре перемішати і тушкувати 20 хвилин.
- До овочів додати запарений рис, оцет, перемішати, проварити 10 хвилин. Зняти з вогню.
- Гарячий салат розкласти по стерилізованих банках і закрити. Банки перевернути догори дном, укутати ковдрою та залишити до повного охолодження. Далі зберігати у прохолодному місці.
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