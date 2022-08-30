Як заготовити справжній італійський соус до пасти та піци: універсальний рецепт "пассати"
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Зараз пассату можна заготувати про запас, закатавши в стерилізовані банки, щоб взимку насолоджуватися ідеальною піцою
Якщо звичайний томатний соус вам вже добряче набрид, його можна замінити традиційним італійським томатним соусом — пассата. У себе на батьківщині він готується з найстигліших і соковитих томатів і свіжої зелені.
Щоб взимку насолодитися ідеальною піцою, пассату можна заготувати про запас, закатавши в стерилізовані банки. Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить близько 750 г готового продукту.
Інгредієнти:
- 1 кг помідор
- 1 шт. цибулі
- 1 зубок часнику
- 5 листя базиліка
- 1 пучок петрушки
- 1 стебло селери (кореневої не підійде)
- 1 ч. л. солі
Приготування:
- Помідори помити і перемолоти в комбайні (перекрутити на м’ясорубку), так само перемолоти цибулину, часник, порізати стебло селери, скласти все в каструлю з товстим дном і варити овочі 30-40 хвилин на маленькому вогні.
- Потім додати нарізану зелень — петрушку і базилік, збити соус до однорідності блендером, проварити ще 10 хвилин, додати 1,5 ст.л. оцту (9%) та 1 ст.л. цукру.
- Проварити все 10 хвилин, розкласти по стерилізованих банках і закатати.
Також з томатів на зиму можна приготувати ще один натуральний соус – аджику. Вона виходить в міру гострою та дуже ароматною. Рецептом домашньої аджики раніше ділився "Телеграф".