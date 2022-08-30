Як заготовити справжній італійський соус до пасти та піци: універсальний рецепт "пассати"

Зараз пассату можна заготувати про запас, закатавши в стерилізовані банки, щоб взимку насолоджуватися ідеальною піцою

Якщо звичайний томатний соус вам вже добряче набрид, його можна замінити традиційним італійським томатним соусом — пассата. У себе на батьківщині він готується з найстигліших і соковитих томатів і свіжої зелені.

Щоб взимку насолодитися ідеальною піцою, пассату можна заготувати про запас, закатавши в стерилізовані банки. Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить близько 750 г готового продукту.

Інгредієнти:

1 кг помідор

1 шт. цибулі

1 зубок часнику

5 листя базиліка

1 пучок петрушки

1 стебло селери (кореневої не підійде)

1 ч. л. солі

Приготування:

Помідори помити і перемолоти в комбайні (перекрутити на м’ясорубку), так само перемолоти цибулину, часник, порізати стебло селери, скласти все в каструлю з товстим дном і варити овочі 30-40 хвилин на маленькому вогні. Потім додати нарізану зелень — петрушку і базилік, збити соус до однорідності блендером, проварити ще 10 хвилин, додати 1,5 ст.л. оцту (9%) та 1 ст.л. цукру. Проварити все 10 хвилин, розкласти по стерилізованих банках і закатати.

Також з томатів на зиму можна приготувати ще один натуральний соус – аджику. Вона виходить в міру гострою та дуже ароматною. Рецептом домашньої аджики раніше ділився "Телеграф".