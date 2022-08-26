Набагато смачніше за звичні голубці: рецепт ситної та соковитої страви з великою кількістю м’яса та спецій

Голубці по-румунськи "сармале" сподобаються вам куди більше звичної нам усім страви з рисом

Ця страва не має одного єдиного рецепта. Кожна господиня може приготувати голубці так, як їй та її рідним буде смачніше. Наприклад, сьогодні актуальними в період Успенського посту є пісні голубці, які можна зробити з картоплею.

Багато хто також сміливо каже, що втричі смачнішими за традиційні голубці будуть голубці по-румунськи "сармале", пише vazhnoznat. На батьківщині для цього чудового блюда використовують кілька видів м’яса. Також влітку начинку зазвичай загортають у виноградне листя, а взимку можна використовувати капусту.

Як приготувати голубці по-румунськи "сармале"

Інгредієнти:

1 кг м’ясного фаршу

1 капуста

бекон

250 г рису

1 цибуля

0,5 болгарського перцю

50 г томатної пасти

1 ч. л. меленої паприки

50 мл соняшникової олії

запашний перець горошком

2 лаврові листи

1 ч. л. сушеного кропу

2 гілочки чебрецю

1 ч. л. чорного меленого перцю

сіль за смаком

Приготування:

Цибулю очищаємо і нарізаємо дрібним кубиком. У болгарського перцю видаляємо плодоніжку та насіння. Беремо лише половину овочу і нарізаємо дрібним кубиком. На розігріту сковороду виливаємо 50 мл олії. Обсмажуємо цибулю та перець. Додаємо рис і прожарюємо його разом з овочами на сковороді. Додаємо томатну пасту та мелену паприку. Все перемішуємо. Перекладаємо овочі з рисом в окрему миску та змішуємо з фаршем. Солимо і перчимо на смак. Додаємо кріп та чебрець. Добре вимішуємо фарш. Готуємо рулетики з м’яса та капусти. Листя капусти відварюємо. Від кожного листа відрізаємо ущільнення. Листя капусти розрізаємо на 4 частини. Беремо трохи начинки та викладаємо в центр листа. Загортаємо в рулет і защипаємо кінчики з двох боків. Робимо так з усією начинкою. Трохи листя капусти нарізаємо та викладаємо на дно гусятниці або форми для випічки. Висипаємо ще трохи пряних трав. Викладаємо сармале разом з беконом в ємність. Додаємо лавровий лист. Зверху покриваємо капустою, що залишилася, і кладемо запашний перець горошком. Заливаємо голубці водою або бульйоном і відправляємо до духовки, розігрітої до 180 градусів, на 2 години. Подаємо разом зі сметаною.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати смачні голубці без м’яса із печерицями.