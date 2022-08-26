Намного вкуснее привычных голубцов: рецепт сытного и сочного блюда с большим количеством мяса и специй

Голубцы по-румынски "сармале" понравятся вам куда больше привычного нам всем блюда с рисом

У этого блюда нет одного единственного рецепта. Каждая хозяйка может приготовить голубцы так, как ей и ее родным будет вкуснее. К примеру, сейчас актуальными в период Успенского поста есть постные голубцы, которые можно сделать с картофелем.

Многие также смело говорят, что в три раза вкуснее традиционных голубцов будут голубцы по-румынски "сармале", пишет vazhnoznat. На родине для этого великолепного блюда используют несколько видов мяса. Также летом начинку обычно заворачивают в виноградные листья, а зимой можно использовать капусту.

Как приготовить голубцы по-румынски "сармале"

Ингредиенты:

1 кг мясного фарша

1 капуста

бекон

250 г риса

1 лук

0,5 болгарского перца

50 г томатной пасты

1 ч. л. молотой паприки

50 мл подсолнечного масла

душистый перец горошком

2 лавровых листа

1 ч. л. сушеного укропа

2 веточки тимьяна

1 ч. л. черного молотого перца

соль по вкусу

Приготовление:

Лук очищаем и нарезаем мелким кубиком. У болгарского перца удаляем плодоножку и семечки. Берем всего лишь половину овоща и нарезаем мелким кубиком. На разогретую сковороду выливаем 50 мл подсолнечного масла. Обжариваем лук и перец. Добавляем рис и прокаливаем его вместе с овощами на сковороде. Добавляем томатную пасту и молотую паприку. Все перемешиваем. Перекладываем овощи с рисом в отдельную миску и смешиваем с фаршем. Солим и перчим по вкусу. Добавляем укроп и тимьян. Хорошо вымешиваем фарш. Готовим рулетики из мяса и капусты. Листья капусты отвариваем. От каждого листа отрезаем уплотнения. Листья капусты разрезаем на 4 части. Берем немного начинки и выкладываем в центр листа. Заворачиваем в рулет и защипаем кончики с двух сторон. Делаем так со всей начинкой. Немного листьев капусты нарезаем и выкладываем на дно гусятницы или формы для выпечки. Высыпаем еще немного пряных трав. Выкладываем сармале вместе с беконом в емкость. Добавляем лавровый лист. Сверху покрываем оставшейся капустой и кладем душистый перец горошком. Заливаем голубцы водой или бульоном и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 2 часа. Подаем вместе со сметаной.

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