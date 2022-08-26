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Намного вкуснее привычных голубцов: рецепт сытного и сочного блюда с большим количеством мяса и специй

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как сделать голубцы по-румынски - рецепт сармале Новость обновлена 26 августа 2022, 11:35
Как сделать голубцы по-румынски - рецепт сармале

Голубцы по-румынски "сармале" понравятся вам куда больше привычного нам всем блюда с рисом

У этого блюда нет одного единственного рецепта. Каждая хозяйка может приготовить голубцы так, как ей и ее родным будет вкуснее. К примеру, сейчас актуальными в период Успенского поста есть постные голубцы, которые можно сделать с картофелем.

Многие также смело говорят, что в три раза вкуснее традиционных голубцов будут голубцы по-румынски "сармале", пишет vazhnoznat. На родине для этого великолепного блюда используют несколько видов мяса. Также летом начинку обычно заворачивают в виноградные листья, а зимой можно использовать капусту.

Как приготовить голубцы по-румынски "сармале"

Ингредиенты:

  • 1 кг мясного фарша
  • 1 капуста
  • бекон
  • 250 г риса
  • 1 лук
  • 0,5 болгарского перца
  • 50 г томатной пасты
  • 1 ч. л. молотой паприки
  • 50 мл подсолнечного масла
  • душистый перец горошком
  • 2 лавровых листа
  • 1 ч. л. сушеного укропа
  • 2 веточки тимьяна
  • 1 ч. л. черного молотого перца
  • соль по вкусу

Приготовление:

  1. Лук очищаем и нарезаем мелким кубиком. У болгарского перца удаляем плодоножку и семечки. Берем всего лишь половину овоща и нарезаем мелким кубиком.
  2. На разогретую сковороду выливаем 50 мл подсолнечного масла. Обжариваем лук и перец. Добавляем рис и прокаливаем его вместе с овощами на сковороде. Добавляем томатную пасту и молотую паприку. Все перемешиваем.
  3. Перекладываем овощи с рисом в отдельную миску и смешиваем с фаршем. Солим и перчим по вкусу. Добавляем укроп и тимьян. Хорошо вымешиваем фарш.
  4. Готовим рулетики из мяса и капусты. Листья капусты отвариваем. От каждого листа отрезаем уплотнения. Листья капусты разрезаем на 4 части.
  5. Берем немного начинки и выкладываем в центр листа. Заворачиваем в рулет и защипаем кончики с двух сторон. Делаем так со всей начинкой.
  6. Немного листьев капусты нарезаем и выкладываем на дно гусятницы или формы для выпечки. Высыпаем еще немного пряных трав. Выкладываем сармале вместе с беконом в емкость. Добавляем лавровый лист. Сверху покрываем оставшейся капустой и кладем душистый перец горошком.
  7. Заливаем голубцы водой или бульоном и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 2 часа. Подаем вместе со сметаной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкусные голубцы без мяса с шампиньонами.

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