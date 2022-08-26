Намного вкуснее привычных голубцов: рецепт сытного и сочного блюда с большим количеством мяса и специй
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 389
Голубцы по-румынски "сармале" понравятся вам куда больше привычного нам всем блюда с рисом
У этого блюда нет одного единственного рецепта. Каждая хозяйка может приготовить голубцы так, как ей и ее родным будет вкуснее. К примеру, сейчас актуальными в период Успенского поста есть постные голубцы, которые можно сделать с картофелем.
Многие также смело говорят, что в три раза вкуснее традиционных голубцов будут голубцы по-румынски "сармале", пишет vazhnoznat. На родине для этого великолепного блюда используют несколько видов мяса. Также летом начинку обычно заворачивают в виноградные листья, а зимой можно использовать капусту.
Как приготовить голубцы по-румынски "сармале"
Ингредиенты:
- 1 кг мясного фарша
- 1 капуста
- бекон
- 250 г риса
- 1 лук
- 0,5 болгарского перца
- 50 г томатной пасты
- 1 ч. л. молотой паприки
- 50 мл подсолнечного масла
- душистый перец горошком
- 2 лавровых листа
- 1 ч. л. сушеного укропа
- 2 веточки тимьяна
- 1 ч. л. черного молотого перца
- соль по вкусу
Приготовление:
- Лук очищаем и нарезаем мелким кубиком. У болгарского перца удаляем плодоножку и семечки. Берем всего лишь половину овоща и нарезаем мелким кубиком.
- На разогретую сковороду выливаем 50 мл подсолнечного масла. Обжариваем лук и перец. Добавляем рис и прокаливаем его вместе с овощами на сковороде. Добавляем томатную пасту и молотую паприку. Все перемешиваем.
- Перекладываем овощи с рисом в отдельную миску и смешиваем с фаршем. Солим и перчим по вкусу. Добавляем укроп и тимьян. Хорошо вымешиваем фарш.
- Готовим рулетики из мяса и капусты. Листья капусты отвариваем. От каждого листа отрезаем уплотнения. Листья капусты разрезаем на 4 части.
- Берем немного начинки и выкладываем в центр листа. Заворачиваем в рулет и защипаем кончики с двух сторон. Делаем так со всей начинкой.
- Немного листьев капусты нарезаем и выкладываем на дно гусятницы или формы для выпечки. Высыпаем еще немного пряных трав. Выкладываем сармале вместе с беконом в емкость. Добавляем лавровый лист. Сверху покрываем оставшейся капустой и кладем душистый перец горошком.
- Заливаем голубцы водой или бульоном и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 2 часа. Подаем вместе со сметаной.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкусные голубцы без мяса с шампиньонами.