Що приготувати на обід, якщо немає м’яса: рецепт пісних голубців з картоплею

Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачні, пісні голубці без м’яса

З голубцями така ж історія, як і з варениками – немає єдиного рецепта. У цьому питанні можна вигадувати різні та неймовірно смачні начинки, наприклад зробити голубці без м’яса, замінивши рис картоплею. Такі голубці чудово впишуться в пісне меню.

Рецептом пісних голубців з картоплею та томатною пастою поділився український шеф-кухар Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

1 білокачанна капуста

1 кг картоплі

3 лаврові листи

5 горошин духмяного перцю

3-4 зубчики часнику

3 ст. л. соняшникової олії

2 цибулини

сіль та перець до смаку

Для заправки:

3 ст. л. томатної пасти

1 ч. л. цукру

500 мл води

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Приготування:

Готуємо начинку для голубців. Чистимо 1 кг овочів і нарізаємо на невеликі часточки. Перекладаємо картоплю в каструлю, додаємо 3 лаврові листи, 5 запашних перців, 3 зубчики часнику, сіль і перець за смаком. Зубчик часнику можете не очищати. Готуємо капустяні листи: із середньої білокачанної капусти вирізаємо качан. У великій каструлі кип’ятимо воду і поміщаємо капусту. Наколюємо капусту вилкою і акуратно знімаємо по одному листочку в миску. Готуємо засмажку для начинки: чистимо цибулю та нарізаємо середнім кубиком. Розігріваємо сковороду з 3 ст. л. соняшникової олії та обсмажуємо цибулю до м’якості та прозорості. Видаляємо з каструлі часник та спеції, зливаємо воду з картоплі, даємо трохи охолонути. До відвареної картоплі додаємо обсмажену цибулю, мнем пюре і даємо охолонути повністю. Включаємо духовку розігріватись до 180 градусів і формуємо голубці. У капустяний лист викладаємо невелику кількість начинки і закручуємо в рулеті. Готуємо томатну заправку для голубців: у глибокій мисці змішуємо 3 ст. л. томатної пасти та 1 ч. л. цукру. Заливаємо 500 мл води. Заправку добре перемішуємо. Заливаємо голубці: рідина має повністю покривати голубці. Форму накриваємо фольгою і ставимо в духовку на 1-1,5 години за температури 180 градусів. Наприкінці знімаємо фольгу та готуємо ще 20 хвилин.

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