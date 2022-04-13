Що приготувати на обід, якщо немає м’яса: рецепт пісних голубців з картоплею
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Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачні, пісні голубці без м’яса
З голубцями така ж історія, як і з варениками – немає єдиного рецепта. У цьому питанні можна вигадувати різні та неймовірно смачні начинки, наприклад зробити голубці без м’яса, замінивши рис картоплею. Такі голубці чудово впишуться в пісне меню.
Рецептом пісних голубців з картоплею та томатною пастою поділився український шеф-кухар Євген Клопотенко.
Інгредієнти:
- 1 білокачанна капуста
- 1 кг картоплі
- 3 лаврові листи
- 5 горошин духмяного перцю
- 3-4 зубчики часнику
- 3 ст. л. соняшникової олії
- 2 цибулини
- сіль та перець до смаку
Для заправки:
- 3 ст. л. томатної пасти
- 1 ч. л. цукру
- 500 мл води
Приготування:
- Готуємо начинку для голубців. Чистимо 1 кг овочів і нарізаємо на невеликі часточки. Перекладаємо картоплю в каструлю, додаємо 3 лаврові листи, 5 запашних перців, 3 зубчики часнику, сіль і перець за смаком. Зубчик часнику можете не очищати.
- Готуємо капустяні листи: із середньої білокачанної капусти вирізаємо качан. У великій каструлі кип’ятимо воду і поміщаємо капусту. Наколюємо капусту вилкою і акуратно знімаємо по одному листочку в миску.
- Готуємо засмажку для начинки: чистимо цибулю та нарізаємо середнім кубиком. Розігріваємо сковороду з 3 ст. л. соняшникової олії та обсмажуємо цибулю до м’якості та прозорості.
- Видаляємо з каструлі часник та спеції, зливаємо воду з картоплі, даємо трохи охолонути. До відвареної картоплі додаємо обсмажену цибулю, мнем пюре і даємо охолонути повністю.
- Включаємо духовку розігріватись до 180 градусів і формуємо голубці. У капустяний лист викладаємо невелику кількість начинки і закручуємо в рулеті.
- Готуємо томатну заправку для голубців: у глибокій мисці змішуємо 3 ст. л. томатної пасти та 1 ч. л. цукру. Заливаємо 500 мл води. Заправку добре перемішуємо.
- Заливаємо голубці: рідина має повністю покривати голубці. Форму накриваємо фольгою і ставимо в духовку на 1-1,5 години за температури 180 градусів. Наприкінці знімаємо фольгу та готуємо ще 20 хвилин.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати смачні голубці без м’яса з печерицями.
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