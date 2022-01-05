Ліниві голубці з печерицями: рецепт ситної пісної страви на Різдво

Ця пісна страва точно порадує ваших домочадців.

Навіть пісний різдвяний стіл хочеться зробити максимально ситним та різноманітним. Однією з найцікавіших зі списку 12-ти традиційних пісних страв на Різдво є пісні голубці.

Рецепт найсмачніших пісних голубців із грибами публікує сайт recepty.7dach.ru.

Рецепт пісних голубців з печерицями

Інгредієнти:

500 г свіжих печериць

200 г рису

350 г капусти

3 цибулини

10 г сушеного часнику

1 ст. л. рослинного масла

0,5 ч. л. солі

100 г гострого кетчупу

100 г пісного майонезу

кріп, помідори черрі для прикраси

Спосіб приготування:

Печериці промийте, обсушіть і пропустіть через м’ясорубку або подрібніть блендером. У підсоленій воді відваріть рис. Дрібно наріжте цибулю та капусту. Просушіть рис і змішайте з печерицями та овочами. Додайте часник та сіль за смаком. Сформуйте з рису довгі котлети. Голубці обсмажте на сковороді до рум’яної скоринки, а потім заливши змішаним із кетчупом майонезом, відправте голубці в розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте 15 хвилин.

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