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Ліниві голубці з печерицями: рецепт ситної пісної страви на Різдво

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Рецепт пісних голубців з печерицями Новина оновлена 05 січня 2022, 16:54
Рецепт пісних голубців з печерицями

Ця пісна страва точно порадує ваших домочадців.

Навіть пісний різдвяний стіл хочеться зробити максимально ситним та різноманітним. Однією з найцікавіших зі списку 12-ти традиційних пісних страв на Різдво є пісні голубці.

Рецепт найсмачніших пісних голубців із грибами публікує сайт recepty.7dach.ru.

Рецепт пісних голубців з печерицями

Інгредієнти:

  • 500 г свіжих печериць
  • 200 г рису
  • 350 г капусти
  • 3 цибулини
  • 10 г сушеного часнику
  • 1 ст. л. рослинного масла
  • 0,5 ч. л. солі
  • 100 г гострого кетчупу
  • 100 г пісного майонезу
  • кріп, помідори черрі для прикраси

Спосіб приготування:

  1. Печериці промийте, обсушіть і пропустіть через м’ясорубку або подрібніть блендером. У підсоленій воді відваріть рис. Дрібно наріжте цибулю та капусту.
  2. Просушіть рис і змішайте з печерицями та овочами. Додайте часник та сіль за смаком. Сформуйте з рису довгі котлети.
  3. Голубці обсмажте на сковороді до рум’яної скоринки, а потім заливши змішаним із кетчупом майонезом, відправте голубці в розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте 15 хвилин.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт пісного грушевого пирога.

Теги:
#Рецепт #Різдво #Пісні страви #Голубці
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