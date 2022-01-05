Ліниві голубці з печерицями: рецепт ситної пісної страви на Різдво
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Ця пісна страва точно порадує ваших домочадців.
Навіть пісний різдвяний стіл хочеться зробити максимально ситним та різноманітним. Однією з найцікавіших зі списку 12-ти традиційних пісних страв на Різдво є пісні голубці.
Рецепт найсмачніших пісних голубців із грибами публікує сайт recepty.7dach.ru.
Рецепт пісних голубців з печерицями
Інгредієнти:
- 500 г свіжих печериць
- 200 г рису
- 350 г капусти
- 3 цибулини
- 10 г сушеного часнику
- 1 ст. л. рослинного масла
- 0,5 ч. л. солі
- 100 г гострого кетчупу
- 100 г пісного майонезу
- кріп, помідори черрі для прикраси
Спосіб приготування:
- Печериці промийте, обсушіть і пропустіть через м’ясорубку або подрібніть блендером. У підсоленій воді відваріть рис. Дрібно наріжте цибулю та капусту.
- Просушіть рис і змішайте з печерицями та овочами. Додайте часник та сіль за смаком. Сформуйте з рису довгі котлети.
- Голубці обсмажте на сковороді до рум’яної скоринки, а потім заливши змішаним із кетчупом майонезом, відправте голубці в розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте 15 хвилин.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт пісного грушевого пирога.
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