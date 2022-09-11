Какой ингредиент добавить в аджику, чтобы она получилась вкуснее: проверенный рецепт (видео)

Остро-пряный соус легко заготовить на зиму

Натуральные домашние соусы – обязательный вид заготовок на сезон холодов. На зиму легко закрыть не только кетчуп, а и аджику. Она получается очень вкусной, с приятной остротой и неповторимым ароматом. Готовится же достаточно просто.

Чтобы аджика вышла еще вкуснее, стоит немного отойти от классического рецепта и добавить один нестандартный ингредиент – яблоки. Рецептом вкуснейшей аджики на зиму поделился кулинарный Ютуб-канал " Українська кухня кращі традиції".

Ингредиенты:

2,5 кг помидоров

500 г сладкого перца

500 г яблок

500 г моркови

3 шт. горького перца

150 г чеснока

125 мл уксуса

125 мл рафинированного растительного масла

250 г сахара

60 г соли

Способ приготовления:

Моем и просушиваем все овощи, очищаем морковь от кожицы, сладкий перец — от плодоножек и семян, яблоки — от серединки, горький перец — от плодоножек, чеснок — от шелухи. Нарезаем, перемалываем на мясорубке, выкладываем в кастрюлю, в которой будем варить аджику. Добавляем в перемолотые овощи соль, сахар, масло, перемешиваем. Ставим на огонь, доводим до кипения и варим 1 час 45 минут. Добавляем к аджике мелко порезанный чеснок и уксус, перемешиваем. Постоянно помешивая, провариваем 15 минут. Снимаем с огня и горячим разливаем по стерилизованным банкам. Закатываем, укутываем одеялом и оставляем до полного охлаждения. Храним в прохладном месте.

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