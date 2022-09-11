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Какой ингредиент добавить в аджику, чтобы она получилась вкуснее: проверенный рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Домашняя аджика Новость обновлена 11 сентября 2022, 15:09
Домашняя аджика

Остро-пряный соус легко заготовить на зиму

Натуральные домашние соусы – обязательный вид заготовок на сезон холодов. На зиму легко закрыть не только кетчуп, а и аджику. Она получается очень вкусной, с приятной остротой и неповторимым ароматом. Готовится же достаточно просто.

Чтобы аджика вышла еще вкуснее, стоит немного отойти от классического рецепта и добавить один нестандартный ингредиент – яблоки. Рецептом вкуснейшей аджики на зиму поделился кулинарный Ютуб-канал " Українська кухня кращі традиції".

Ингредиенты:

  • 2,5 кг помидоров
  • 500 г сладкого перца
  • 500 г яблок
  • 500 г моркови
  • 3 шт. горького перца
  • 150 г чеснока
  • 125 мл уксуса
  • 125 мл рафинированного растительного масла
  • 250 г сахара
  • 60 г соли

Способ приготовления:

  1. Моем и просушиваем все овощи, очищаем морковь от кожицы, сладкий перец — от плодоножек и семян, яблоки — от серединки, горький перец — от плодоножек, чеснок — от шелухи.
  2. Нарезаем, перемалываем на мясорубке, выкладываем в кастрюлю, в которой будем варить аджику. Добавляем в перемолотые овощи соль, сахар, масло, перемешиваем. Ставим на огонь, доводим до кипения и варим 1 час 45 минут.
  3. Добавляем к аджике мелко порезанный чеснок и уксус, перемешиваем. Постоянно помешивая, провариваем 15 минут.
  4. Снимаем с огня и горячим разливаем по стерилизованным банкам. Закатываем, укутываем одеялом и оставляем до полного охлаждения. Храним в прохладном месте.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусной борщевой заправки на зиму, которая очень выручит любого кулинара. А также мы рассказывали, как заготовить настоящий итальянский соус к пасте и пицце.

Теги:
#Рецепт #Консервация #аджика