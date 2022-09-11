Какой ингредиент добавить в аджику, чтобы она получилась вкуснее: проверенный рецепт (видео)
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Остро-пряный соус легко заготовить на зиму
Натуральные домашние соусы – обязательный вид заготовок на сезон холодов. На зиму легко закрыть не только кетчуп, а и аджику. Она получается очень вкусной, с приятной остротой и неповторимым ароматом. Готовится же достаточно просто.
Чтобы аджика вышла еще вкуснее, стоит немного отойти от классического рецепта и добавить один нестандартный ингредиент – яблоки. Рецептом вкуснейшей аджики на зиму поделился кулинарный Ютуб-канал " Українська кухня кращі традиції".
Ингредиенты:
- 2,5 кг помидоров
- 500 г сладкого перца
- 500 г яблок
- 500 г моркови
- 3 шт. горького перца
- 150 г чеснока
- 125 мл уксуса
- 125 мл рафинированного растительного масла
- 250 г сахара
- 60 г соли
Способ приготовления:
- Моем и просушиваем все овощи, очищаем морковь от кожицы, сладкий перец — от плодоножек и семян, яблоки — от серединки, горький перец — от плодоножек, чеснок — от шелухи.
- Нарезаем, перемалываем на мясорубке, выкладываем в кастрюлю, в которой будем варить аджику. Добавляем в перемолотые овощи соль, сахар, масло, перемешиваем. Ставим на огонь, доводим до кипения и варим 1 час 45 минут.
- Добавляем к аджике мелко порезанный чеснок и уксус, перемешиваем. Постоянно помешивая, провариваем 15 минут.
- Снимаем с огня и горячим разливаем по стерилизованным банкам. Закатываем, укутываем одеялом и оставляем до полного охлаждения. Храним в прохладном месте.
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