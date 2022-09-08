Необычная заготовка кабачков на зиму: варим ароматный компот
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Никто не определит, из чего это этот компот, если не будет знать заранее.
Традиционно из кабачков заготавливают овощные закуски. К примеру, разнообразные салаты, лечо или кабачковая икра – очень популярная закатка из этого летнего овоща.
"Телеграф" предлагает вам поэкспериментировать и сварить на зиму компот из кабачков. В сочетании с яблоками и лимоном получается отличный вкус и приятный цитрусовый аромат. Так что мало кто из несведущих людей, которых вы будете зимой потчевать своей закаткой, сможет разгадать, что это за "фрукт" такой.
По предложенному рецепту получается примерно шесть 2-литровых банок кабачкового компота.
Как приготовить компот из кабачков на зиму
Ингредиенты:
- 5 кабачков среднего размера,
- 1,5 кг яблок,
- 0,5 лимона,
- 1,2 кг сахара,
- вода.
Приготовление:
- Кабачки очистите от шкурки и семян, а мякоть порежьте небольшими кубиками.
- Яблоки также очистите от сердцевинки порежьте средними дольками.
- Лимон порежьте тонкими ломтиками со шкуркой.
- Наполните подготовленные стерилизованные банки кабачками, яблоками и лимоном примерно на 1/3 объема.
- Вскипятите воду, залейте в банки до самого верха и накройте металлическими крышками.
- Оставьте кабачки настояться на 10-15 минут.
- Затем слейте воду в кастрюлю, добавьте сахар из расчета один стакан на каждую банку.
- Снова вскипятите воду и залейте сиропом кабачки.
- Закатайте компот, переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" делился секретом опытных хозяек, как закрыть кабачки на зиму, чтобы они получились сочными и хрустящими. А еще запишите себе рецепт вкуснейшего сочного лечо на зиму.