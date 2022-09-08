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Необычная заготовка кабачков на зиму: варим ароматный компот

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
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Автор
Кабачковый компот с яблоками Новость обновлена 08 сентября 2022, 18:04
Кабачковый компот с яблоками

Никто не определит, из чего это этот компот, если не будет знать заранее.

Традиционно из кабачков заготавливают овощные закуски. К примеру, разнообразные салаты, лечо или кабачковая икра – очень популярная закатка из этого летнего овоща.

"Телеграф" предлагает вам поэкспериментировать и сварить на зиму компот из кабачков. В сочетании с яблоками и лимоном получается отличный вкус и приятный цитрусовый аромат. Так что мало кто из несведущих людей, которых вы будете зимой потчевать своей закаткой, сможет разгадать, что это за "фрукт" такой.

По предложенному рецепту получается примерно шесть 2-литровых банок кабачкового компота.

Как приготовить компот из кабачков на зиму

Ингредиенты:

  • 5 кабачков среднего размера,
  • 1,5 кг яблок,
  • 0,5 лимона,
  • 1,2 кг сахара,
  • вода.

Приготовление:

  1. Кабачки очистите от шкурки и семян, а мякоть порежьте небольшими кубиками.
  2. Яблоки также очистите от сердцевинки порежьте средними дольками.
  3. Лимон порежьте тонкими ломтиками со шкуркой.
  4. Наполните подготовленные стерилизованные банки кабачками, яблоками и лимоном примерно на 1/3 объема.
  5. Вскипятите воду, залейте в банки до самого верха и накройте металлическими крышками.
  6. Оставьте кабачки настояться на 10-15 минут.
  7. Затем слейте воду в кастрюлю, добавьте сахар из расчета один стакан на каждую банку.
  8. Снова вскипятите воду и залейте сиропом кабачки.
  9. Закатайте компот, переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился секретом опытных хозяек, как закрыть кабачки на зиму, чтобы они получились сочными и хрустящими. А еще запишите себе рецепт вкуснейшего сочного лечо на зиму.

Теги:
#Кабачки #Консервация