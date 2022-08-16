Кабачковая икра: как приготовить ее с алычой
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Попробуйте необычную и пикантную закуску со сливами.
Популярную и всеми любимую кабачковую икру можно немного разнообразить новым ингредиентом и приготовить со сливами, точнее – с алычой. Получится необычный и приятный вкус, который наверняка понравится вашим домочадцам и гостям.
За счет добавления в блюдо ароматной и кислой алычи икра из кабачков выходит с ярким насыщенным вкусом, а готовится она ничуть не сложнее, чем традиционная кабачковая закуска.
Кабачковая икра – ингредиенты:
- 2 кг кабачков,
- 400 г алычи,
- 2 луковицы,
- 0,5 стручка острого перца,
- 3 зубка чеснока,
- 2 ст. ложки томатной пасты,
- 4 ст. ложки растительного масла,
- 2 ст. ложка сахара,
- специи по вкусу: черный молотый перец, молотая паприка, хмели-сунели,
- соль по вкусу.
Как приготовить кабачковую икру с алычой на зиму:
- Алычу пробланшируйте в небольшом количестве воды в течение 3 минут.
- Протрите алычу через дуршлаг, чтобы отделить мякоть.
- Кабачки очистите от шкурки и семян и потрите на крупной терке. Молодые кабачки можно не чистить.
- Мелко порежьте лук.
- Измельчите острый перец.
- Чеснок пропустите через чесночницу.
- Спассеруйте лук на растительном масле 5 минут, добавьте кабачки и готовьте на среднем огне без крышки 15 минут.
- Смешайте томатную пасту со стаканом воды и добавьте алычу.
- Влейте томатный соус на сковороду, посолите, добавьте сахар, все специи, перемешайте и готовьте еще 5 минут.
- В конце добавьте в икру чеснок, острый перец и перемешайте.
Подавайте икру остывшей. Кабачковая икра вкусная в качестве гарнира к мясу, картошке, кашам или же как самостоятельное блюдо с ломтиком хлеба. Приятного аппетита!
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