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Кабачковая икра: как приготовить ее с алычой

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Рецепт кабачковой икры с алычой
Рецепт кабачковой икры с алычой

Попробуйте необычную и пикантную закуску со сливами.

Популярную и всеми любимую кабачковую икру можно немного разнообразить новым ингредиентом и приготовить со сливами, точнее – с алычой. Получится необычный и приятный вкус, который наверняка понравится вашим домочадцам и гостям.

За счет добавления в блюдо ароматной и кислой алычи икра из кабачков выходит с ярким насыщенным вкусом, а готовится она ничуть не сложнее, чем традиционная кабачковая закуска.

Кабачковая икра – ингредиенты:

  • 2 кг кабачков,
  • 400 г алычи,
  • 2 луковицы,
  • 0,5 стручка острого перца,
  • 3 зубка чеснока,
  • 2 ст. ложки томатной пасты,
  • 4 ст. ложки растительного масла,
  • 2 ст. ложка сахара,
  • специи по вкусу: черный молотый перец, молотая паприка, хмели-сунели,
  • соль по вкусу.

Как приготовить кабачковую икру с алычой на зиму:

  1. Алычу пробланшируйте в небольшом количестве воды в течение 3 минут.
  2. Протрите алычу через дуршлаг, чтобы отделить мякоть.
  3. Кабачки очистите от шкурки и семян и потрите на крупной терке. Молодые кабачки можно не чистить.
  4. Мелко порежьте лук.
  5. Измельчите острый перец.
  6. Чеснок пропустите через чесночницу.
  7. Спассеруйте лук на растительном масле 5 минут, добавьте кабачки и готовьте на среднем огне без крышки 15 минут.
  8. Смешайте томатную пасту со стаканом воды и добавьте алычу.
  9. Влейте томатный соус на сковороду, посолите, добавьте сахар, все специи, перемешайте и готовьте еще 5 минут.
  10. В конце добавьте в икру чеснок, острый перец и перемешайте.

Подавайте икру остывшей. Кабачковая икра вкусная в качестве гарнира к мясу, картошке, кашам или же как самостоятельное блюдо с ломтиком хлеба. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных кабачков на зиму, по которому кабачки получаются ароматными и с хрустящей корочкой.

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