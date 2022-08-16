Кабачковая икра: как приготовить ее с алычой

Попробуйте необычную и пикантную закуску со сливами.

Популярную и всеми любимую кабачковую икру можно немного разнообразить новым ингредиентом и приготовить со сливами, точнее – с алычой. Получится необычный и приятный вкус, который наверняка понравится вашим домочадцам и гостям.

За счет добавления в блюдо ароматной и кислой алычи икра из кабачков выходит с ярким насыщенным вкусом, а готовится она ничуть не сложнее, чем традиционная кабачковая закуска.

Кабачковая икра – ингредиенты:

2 кг кабачков,

400 г алычи,

2 луковицы,

0,5 стручка острого перца,

3 зубка чеснока,

2 ст. ложки томатной пасты,

4 ст. ложки растительного масла,

2 ст. ложка сахара,

специи по вкусу: черный молотый перец, молотая паприка, хмели-сунели,

соль по вкусу.

Как приготовить кабачковую икру с алычой на зиму:

Алычу пробланшируйте в небольшом количестве воды в течение 3 минут. Протрите алычу через дуршлаг, чтобы отделить мякоть. Кабачки очистите от шкурки и семян и потрите на крупной терке. Молодые кабачки можно не чистить. Мелко порежьте лук. Измельчите острый перец. Чеснок пропустите через чесночницу. Спассеруйте лук на растительном масле 5 минут, добавьте кабачки и готовьте на среднем огне без крышки 15 минут. Смешайте томатную пасту со стаканом воды и добавьте алычу. Влейте томатный соус на сковороду, посолите, добавьте сахар, все специи, перемешайте и готовьте еще 5 минут. В конце добавьте в икру чеснок, острый перец и перемешайте.

Подавайте икру остывшей. Кабачковая икра вкусная в качестве гарнира к мясу, картошке, кашам или же как самостоятельное блюдо с ломтиком хлеба. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных кабачков на зиму, по которому кабачки получаются ароматными и с хрустящей корочкой.