В 100 раз лучше магазинной: рецепт вкуснейшей кабачковой икры

Такую икру можно приготовить и на сейчас, а можно закрутить на зиму в банки.

Кроме традиционных маринованных огурцов или консервированных помидоров многие домохозяйки также заготавливают на зиму и другие овощи. Среди популярных — кабачки, баклажаны и перец. Как приготовить консервированный салат "Тещин язык" из баклажанов мы уже писали, а теперь хотим поделиться рецептом потрясающей овощной закуски, вкус которой знаком многим из детства, — кабачковой икры.

Советуем вам готовить как можно больше кабачковой икры по этому рецепту, ведь она настолько вкусная, что не факт, что запасов хватит до зимы. Как приготовить потрясающую овощную закуску с чесноком и сельдереем пишет издание belnovosti.

Кабачковая икра на зиму: рецепт

Ингредиенты:

кабачки – 1 кг;

лук репчатый – 250 г;

паста томатная – 70 гр;

уксус – 20 гр;

корень сельдерея – 250 гр;

чеснок – 3-4 зубчика;

масло растительное – 3-4 ст. л.;

сахар – 2 ст. л.;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Кабачки помойте, очистите от кожицы, семечек и нарежьте на небольшие кубики. После положите нарезанный овощ в кастрюлю с толстыми стенками и дном. Добавьте масло, соль и тушите 30-40 минут на слабом огне. Пока кабачки тушатся, нарежьте лук и обжарьте его вместе с чесноком до прозрачного состояния. Корень сельдерея натрите на терке и также добавьте на сковороду. Протушите все 15 минут, периодически помешивая. Добавьте обжаренные лук, чеснок и сельдерей, а также томатную пасту в тушеный кабачок и тушите еще 5 минут. После влейте уксус, добавьте сахар и перец. По готовности тушеные овощи взбейте блендером и, разлив по банкам, поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных кабачков на зиму. Овощи можно приготовить очень быстро. Кабачки получаются ароматными и с хрустящей корочкой.

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