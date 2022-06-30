Самый быстрый способ консервации огурцов: проще рецепта не существует (видео)

Корнишоны, замаринованные с луком, выходят очень вкусными и приятно хрустят

Если вам нужно сэкономить время, то есть быстрый способ заготовить консервированные огурцы на зиму. Маринад варить не придется, более того, не потребуется и стерилизация. Огурцы получаются хрустящими, в меру острыми и невероятно ароматными. К тому же, хорошо хранятся.

Как сообщает "Телеграф", рецептом "закрутки" из корнишонов (так принято называть маринованные огурцы небольшого размера) с луком на зиму делится фудблогерка Лилия Цвит на своем канале в Youtube. По ее словам, это отличная закуска на зимний период, в которой смакуют как огурцы, так и лук. Процесс приготовления можно просмотреть на видео (долистайте до конца страницы).

Ингредиенты на 1 банку объемом 0,5 л:

огурцы

горчица – 0,5 ч.л.

чеснок – 1 зубчик

кусочек хрена

соцветие укропа

соль – 1 ч.л. с горкой

сахар – 2 ч.л.

уксус – 2 ч.л.

Способ приготовления:

На дно банки уложить соцветие укропа, хрен и чеснок. Выложить слой огурцов, затем — слой лука. Чередовать слои, постепенно наполняя овощами всю банку. Залить все кипятком, накрыть крышкой и оставить на 15 минут. Слить воду. Добавить горчицу, соль и сахар, а также уксус. Залить огурцы кипятком и закрутить. Обернуть полотенцем и оставить в таком виде на одни сутки.

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