Вкуснее консервированных: простой рецепт вяленых помидоров

Помидоры, заготовленные на зиму таким способом, хорошо хранятся

Заготовить на зиму помидоры можно не только с помощью маринования и консервации, а и высушив их. Чтобы у вас получились идеальные вяленые помидоры, выбирайте целые томаты без повреждений. Отлично подойдет сорт "Сливка", потому как в таких плодах много мякоти.

Как передает "Телеграф", рецептом вяленых помидоров на зиму поделилась фудблогерка Лилия Цвит в своем канале в Youtube. По ее словам, такой способ заготовки томатов пришел к нам из Италии, но хорошо прижился в Украине.

Ингредиенты на 1 банку 0,75 мл:

помидоры – 3 кг

соль – по вкусу

масло оливковое — 0,5 л (можно брать обычное подсолнечное)

Специи:

итальянские травы

чеснок – 4 зуб.

Способ приготовления:

Помидоры вымыть, разрезать напополам и удалить серединки. Обязательно посолить помидоры в начале приготовления: так они впитают соль, будут вкусными и смогут долго храниться. Высушить помидоры с помощью сушки. Процесс займет около 20 часов. Или же воспользуйтесь духовкой: выложите половинки томатов на пергамент и сушите в духовке при температуре не больше 100 градусов. Наполнить сушеными помидорами банки, пересыпая каждый слой специями. Банки для вяленых томатов обязательно должны быть сухими. Немного нагреть масло в кастрюле. Затем добавить в него зубчики чеснока. Масло начнет шипеть – это нормально. Когда процесс завершится, то значит масло остыло до нужной температуры. Теперь можно заливать им помидоры. Выложить на помидоры чеснок, залить маслом банки доверху. Масло поможет раскрыться аромату трав и сделает овощи более мягкими. Закрыть банки стерилизованными крышками. Заметьте, что герметически закрывать не нужно.

Как понять, что помидор достаточно просушился?

Кулинар отметила, что если не досушить помидоры, то может возникнуть плесень, или же томаты не будут долго храниться. Определить идеально высушенный помидор помогут такие признаки: в серединке него нет влаги, при этом овощ легко гнется и разламывается. Если вы недосушили томат, то внутри будет жидкость, а пересушенный невозможно согнуть или разломать.

Вяленые помидоры хорошо хранятся в прохладном помещении. Томаты, приготовленные по этому рецепту, можно добавлять к выпечке, хлебу, салатам, а маслом заправлять супы или салаты.

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