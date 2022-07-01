У 100 разів краще за магазинну: рецепт смачної кабачкової ікри

Таку ікру можна приготувати і зараз, а можна закрутити на зиму в банки.

Крім традиційних маринованих огірків або консервованих помідорів, багато домогосподарок також заготовляють на зиму та інші овочі. Серед популярних — кабачки, баклажани та перець. Як приготувати консервований салат "Тещин язик" з баклажанів ми вже писали, а тепер хочемо поділитися рецептом приголомшливої овочевої закуски, смак якої знайомий багатьом з дитинства, — кабачкової ікри.

Радимо вам готувати якнайбільше кабачкової ікри за цим рецептом, адже вона настільки смачна, що не факт, що запасів вистачить до зими. Як приготувати приголомшливу овочеву закуску з часником і селера пише видання belnovosti.

Кабачкова ікра на зиму: рецепт

Інгредієнти:

кабачки – 1 кг;

цибуля ріпчаста — 250 г;

томатна паста – 70 гр;

оцет — 20 гр;

корінь селери – 250 гр;

часник – 3-4 зубчики;

олія рослинна – 3-4 ст. л.;

цукор – 2 ст. л.;

сіль, перець на смак.

Спосіб приготування:

Кабачки помийте, очистіть від шкірки, насіння і наріжте на невеликі кубики. Після цього покладіть нарізаний овоч у каструлю з товстими стінками і дном. Додайте олію, сіль і тушкуйте 30-40 хвилин на слабкому вогні. Поки тушкуються кабачки, наріжте цибулю і обсмажте її разом з часником до прозорого стану. Корінь селери натріть на тертці і додайте на сковороду. Протушкуйте всі 15 хвилин, періодично помішуючи. Додайте обсмажену цибулю, часник і селеру, а також томатну пасту в тушкований кабачок і тушкуйте ще 5 хвилин. Після влийте оцет, додайте цукор та перець. По готовності тушковані овочі збийте блендером і, розливши банками, поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих кабачків на зиму. Овочі можна приготувати дуже швидко. Кабачки виходять ароматними і з хрусткою скоринкою.

Також "Телеграф" писав, який прийом досвідчених кулінарів допомагає зробити консервовані огірки хрусткими. Секрет насправді простий.