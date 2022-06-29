Як замаринувати огірки, щоби вони хрумтіли: секретний прийом (відео)
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Огірки по-польськи виходять пряними й ароматними
Щоби замариновані на зиму огірки приємно хрумтіли, перед консервацією овочі потрібно кілька годин потримати в холодній воді. Ідеально підходять для заготівлі на зиму молоді плоди чи корнішони.
Як пише "Телеграф", рецептом хрустких огірків по-польськи на зиму ділиться фудблогерка Лілія Цвіт на своєму каналі в Youtube. Переглянути повне відео можна, догорнувши до кінця сторінки.
Інгредієнти на 1-літрову банку:
- кріп — 1 суцвіття
- лавровий лист — 1 шт.
- запашний перець — 5 шт.
- цибуля — 1 шт.
- морква – 1 шт.
- корінь петрушки — 0,5 шт.
- дижонська гірчиця — 1 ст.л.
- огірки молоді
Маринад на 1 л води:
- сіль — 40 г (2 ст.л.)
- цукор — 100 г (4 ст.л.)
- оцет — 100 мл
Спосіб приготування:
- Замочити огірки у холодній воді на 2 години. Таким чином вони наситяться вологою і будуть хрусткими.
- У банку покласти суцвіття кропу, цибулю, порізану невеликими шматочками, моркву, порізану кружечками, корінь петрушки, дижонську гірчицю, лавровий лист і запашний перець. Щільно у банку закласти огірки.
- Для маринаду додати до води сіль та цукор, оцет. Прокип’ятити, щоб сіль і цукор розчинилися.
- Гарячим маринадом залити огірки в банці. Накрити кришкою та простерилізувати протягом 10 хвилин.
- Герметично закрити банку. Перевернути тару і залишити остигати, не обертаючи тканиною.
Мариновані огірки по-польському готові! Овочі мають кисло-солодкий смак, пряний аромат і приємний хрускіт, а завдяки гірчиці набувають пікантного післясмаку. Огірки, приготовані за цим рецептом, можуть бути повноцінною закускою на святковому столі взимку.
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