Як замаринувати огірки, щоби вони хрумтіли: секретний прийом (відео)

Огірки по-польськи виходять пряними й ароматними

Щоби замариновані на зиму огірки приємно хрумтіли, перед консервацією овочі потрібно кілька годин потримати в холодній воді. Ідеально підходять для заготівлі на зиму молоді плоди чи корнішони.

Як пише "Телеграф", рецептом хрустких огірків по-польськи на зиму ділиться фудблогерка Лілія Цвіт на своєму каналі в Youtube. Переглянути повне відео можна, догорнувши до кінця сторінки.

Інгредієнти на 1-літрову банку:

кріп — 1 суцвіття

лавровий лист — 1 шт.

запашний перець — 5 шт.

цибуля — 1 шт.

морква – 1 шт.

корінь петрушки — 0,5 шт.

дижонська гірчиця — 1 ст.л.

огірки молоді

Маринад на 1 л води:

сіль — 40 г (2 ст.л.)

цукор — 100 г (4 ст.л.)

оцет — 100 мл

Спосіб приготування:

Замочити огірки у холодній воді на 2 години. Таким чином вони наситяться вологою і будуть хрусткими. У банку покласти суцвіття кропу, цибулю, порізану невеликими шматочками, моркву, порізану кружечками, корінь петрушки, дижонську гірчицю, лавровий лист і запашний перець. Щільно у банку закласти огірки. Для маринаду додати до води сіль та цукор, оцет. Прокип’ятити, щоб сіль і цукор розчинилися. Гарячим маринадом залити огірки в банці. Накрити кришкою та простерилізувати протягом 10 хвилин. Герметично закрити банку. Перевернути тару і залишити остигати, не обертаючи тканиною.

Мариновані огірки по-польському готові! Овочі мають кисло-солодкий смак, пряний аромат і приємний хрускіт, а завдяки гірчиці набувають пікантного післясмаку. Огірки, приготовані за цим рецептом, можуть бути повноцінною закускою на святковому столі взимку.

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