Как правильно стерилизовать банки паром: точное время для разного объема

Чтобы закатка не бомбажила и была совершенно безопасной, важно правильно подготовить банки.

Пора зимних заготовок в разгаре. Ранее "Телеграф" уже рассказывал, как можно стерилизовать банки для консервации в микроволновке. Это один из самых быстрых и простых способов обработки банок.

Но вот что делать, если такого гаджета на кухне не оказалось, а закатывать все равно нужно? Есть еще один безопасный и не слишком заморочливый способ обеззараживания стеклянных емкостей – обработка банок паром.

Чтобы ваша консервация не испортилась, не взорвалась и хорошо хранилась весь зимний сезон, важно выдержать положенное время стерилизации.

Как стерилизовать банки с помощью пара

Перед тем как подвергать банки воздействию горячей температуры, обязательно проверьте их на целостность. Важно, чтобы на стекле не было шероховатостей, сколов или трещин. Для обработки банок паром вскипятите кастрюлю с водой, а сверху установите металлическую решетку. Поместите на решетку банки вверх дном. Соблюдайте осторожность, чтобы не обвариться горячим паром. После обработки снимите банки и поставьте на чистое сухое полотенце также вверх дном.

Сколько нужно стерилизовать банки паром

маленьким банкам достаточно побыть под паром 6-8 минут;

банки объемом 1-2 л должны пропариться 10-15 минут;

банки 3 л и больше должны обрабатываться 20-25 минут.

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