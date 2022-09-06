Как правильно стерилизовать банки паром: точное время для разного объема
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Чтобы закатка не бомбажила и была совершенно безопасной, важно правильно подготовить банки.
Пора зимних заготовок в разгаре. Ранее "Телеграф" уже рассказывал, как можно стерилизовать банки для консервации в микроволновке. Это один из самых быстрых и простых способов обработки банок.
Но вот что делать, если такого гаджета на кухне не оказалось, а закатывать все равно нужно? Есть еще один безопасный и не слишком заморочливый способ обеззараживания стеклянных емкостей – обработка банок паром.
Чтобы ваша консервация не испортилась, не взорвалась и хорошо хранилась весь зимний сезон, важно выдержать положенное время стерилизации.
Как стерилизовать банки с помощью пара
- Перед тем как подвергать банки воздействию горячей температуры, обязательно проверьте их на целостность. Важно, чтобы на стекле не было шероховатостей, сколов или трещин.
- Для обработки банок паром вскипятите кастрюлю с водой, а сверху установите металлическую решетку.
- Поместите на решетку банки вверх дном. Соблюдайте осторожность, чтобы не обвариться горячим паром.
- После обработки снимите банки и поставьте на чистое сухое полотенце также вверх дном.
Сколько нужно стерилизовать банки паром
- маленьким банкам достаточно побыть под паром 6-8 минут;
- банки объемом 1-2 л должны пропариться 10-15 минут;
- банки 3 л и больше должны обрабатываться 20-25 минут.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и просто очистить разные овощи в домашних условиях. Также мы предлагали простой рецепт овощной закатки, по которому можно заготовить вкуснейшее ассорти на зиму.