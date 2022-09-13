Круче тушонки у 100 разів: приголомшливий рецепт повноцінного обіду "у банці" (відео)
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Зберігати подібну закрутку можна так само як і тушкованку.
Така "чарівна" баночка ніколи не буде зайвою у вашому будинку, адже це повноцінний обід у банку, що складається з м’яса, овочів та перловки. У холоди, все, що потрібно буде зробити, — це відкрити банку і розігріти її зміст.
Рецепт подібної страви ми підглянули у кулінарному блозі у Лілії Цвіт. Як зазначає кулінарний блогер, таку закрутку можна вживати як охолоджену, так і розігріту. Щобільше, це чудовий варіант страви для хлопців, котрі захищають нашу Україну на передовій.
Обід "у банці": рецепт
Інгредієнти на 1 банку 0,5 літра
- 70 г перлової крупи
- 100 г м’яса
- 0,25 перцю
- 0,5 цибулини
- 0,5 моркви
- 1 ч. л. солі
- 0,5 ч. л. перцю горошком
- 1 лавровий лист
Спосіб приготування:
- Візьміть чисті баночки і покладіть на дно кожної лавровий лист і перець горошком.
- М’ясо наріжте невеликими шматочками і теж розкладіть по банках. Зверху додайте сіль.
- Моркву наріжте кружальцями, цибулю півкільцями, а перець — соломкою, і викладіть овочі зверху на м’ясо.
- Після зверху насипте перлову крупу.
- Потім залийте все холодною водою так, щоб залишилося десь пів сантиметра до краю банки і накрийте кришками, але не герметично. Після закрутки поставте в холодну духовку та виставте температуру 200 градусів. Після того, як суміш почне кипіти, зменште температуру до 160 градусів і тушкуйте ще 2 години.
- Готові закрутки дістаньте з духовки, герметично закрутіть їх, переверніть та охолодіть до кімнатної температури.
Раніше "Телеграф" писав, як зробити ніжний салат із огірків та перцю, який розійдеться в холодну пору дуже швидко.