Круче тушонки у 100 разів: приголомшливий рецепт повноцінного обіду "у банці" (відео)

Зберігати подібну закрутку можна так само як і тушкованку.

Така "чарівна" баночка ніколи не буде зайвою у вашому будинку, адже це повноцінний обід у банку, що складається з м’яса, овочів та перловки. У холоди, все, що потрібно буде зробити, — це відкрити банку і розігріти її зміст.

Рецепт подібної страви ми підглянули у кулінарному блозі у Лілії Цвіт. Як зазначає кулінарний блогер, таку закрутку можна вживати як охолоджену, так і розігріту. Щобільше, це чудовий варіант страви для хлопців, котрі захищають нашу Україну на передовій.

Обід "у банці": рецепт

Інгредієнти на 1 банку 0,5 літра

70 г перлової крупи

100 г м’яса

0,25 перцю

0,5 цибулини

0,5 моркви

1 ч. л. солі

0,5 ч. л. перцю горошком

1 лавровий лист

Спосіб приготування:

Візьміть чисті баночки і покладіть на дно кожної лавровий лист і перець горошком. М’ясо наріжте невеликими шматочками і теж розкладіть по банках. Зверху додайте сіль. Моркву наріжте кружальцями, цибулю півкільцями, а перець — соломкою, і викладіть овочі зверху на м’ясо. Після зверху насипте перлову крупу. Потім залийте все холодною водою так, щоб залишилося десь пів сантиметра до краю банки і накрийте кришками, але не герметично. Після закрутки поставте в холодну духовку та виставте температуру 200 градусів. Після того, як суміш почне кипіти, зменште температуру до 160 градусів і тушкуйте ще 2 години. Готові закрутки дістаньте з духовки, герметично закрутіть їх, переверніть та охолодіть до кімнатної температури.

Раніше "Телеграф" писав, як зробити ніжний салат із огірків та перцю, який розійдеться в холодну пору дуже швидко.