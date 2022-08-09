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Найніжніший салат із огірків на зиму: простий рецепт сподобається всім

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Рецепт салату з огірків та перцем
Рецепт салату з огірків та перцем

Заготівлю оцінять навіть найзапекліші гурмани

Взимку завжди під рукою має бути проста і водночас смачна закуска, наприклад, кабачкове лечо або аджика з перцю. Можна також приготувати ніжний салат з огірків та перцю, який розійдеться в холодну пору дуже швидко.

Рецептом консервованих огірків та перцю на зиму поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Така смачна заготівля має бути завжди під рукою, якщо на порозі з’являться несподівані гості.

Як законсервувати огірки з перцем на зиму

Інгредієнти:

  • Огірки — 3 кілограми
  • Солодкий перець — 1 кілограм
  • Цибуля ріпчаста — 1 кг
  • Сіль — 2-3 ст. ложок
  • Оцет 9% — 8 ст. ложок
  • Кріп — за смаком
  • Гострий перець — за смаком
  • Олія — 4 ст. ложки (на кожну банку)
  • Лавровий лист — у кожну банку

Приготування:

  1. Беремо огірки, миємо їх у холодній воді. Нарізаємо їх тонкими скибочками.
  2. Дрібно нарізаємо солодкий перець і цибулю півкільцями.
  3. Складаємо перець, цибулю та огірки в миску, заливаємо оцет та сіль. Настоюємо декілька годин (3-4 години буде достатньо, щоб пішов сік).
  4. Якщо робимо заготівлю на одну трилітрову банку, заливаємо на денце 4 ложки олії. Якщо на дві півторалітрові, то в кожну заливаємо по стільки ж.
  5. Кладемо зверху нарізаний гострий перець.
  6. Утрамбовуємо солодкий перець, цибулю та огірки в банки.
  7. Стерилізуємо банку протягом 20 хвилин, закриваємо її, залишаємо остигати догори ногами.
  8. Залишаємо соління в прохолодному місці на зберігання. Пробу можна знімати за 3-4 дні.

Раніше "Телеграф" ділився лайфхаком, який допоможе замаринувати помідори нашвидкуруч. Це може бути закускою або гарніром до основної страви.

Теги:
#Рецепти #Салати #Огірки #Консервація