Найніжніший салат із огірків на зиму: простий рецепт сподобається всім
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Заготівлю оцінять навіть найзапекліші гурмани
Взимку завжди під рукою має бути проста і водночас смачна закуска, наприклад, кабачкове лечо або аджика з перцю. Можна також приготувати ніжний салат з огірків та перцю, який розійдеться в холодну пору дуже швидко.
Рецептом консервованих огірків та перцю на зиму поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Така смачна заготівля має бути завжди під рукою, якщо на порозі з’являться несподівані гості.
Як законсервувати огірки з перцем на зиму
Інгредієнти:
- Огірки — 3 кілограми
- Солодкий перець — 1 кілограм
- Цибуля ріпчаста — 1 кг
- Сіль — 2-3 ст. ложок
- Оцет 9% — 8 ст. ложок
- Кріп — за смаком
- Гострий перець — за смаком
- Олія — 4 ст. ложки (на кожну банку)
- Лавровий лист — у кожну банку
Приготування:
- Беремо огірки, миємо їх у холодній воді. Нарізаємо їх тонкими скибочками.
- Дрібно нарізаємо солодкий перець і цибулю півкільцями.
- Складаємо перець, цибулю та огірки в миску, заливаємо оцет та сіль. Настоюємо декілька годин (3-4 години буде достатньо, щоб пішов сік).
- Якщо робимо заготівлю на одну трилітрову банку, заливаємо на денце 4 ложки олії. Якщо на дві півторалітрові, то в кожну заливаємо по стільки ж.
- Кладемо зверху нарізаний гострий перець.
- Утрамбовуємо солодкий перець, цибулю та огірки в банки.
- Стерилізуємо банку протягом 20 хвилин, закриваємо її, залишаємо остигати догори ногами.
- Залишаємо соління в прохолодному місці на зберігання. Пробу можна знімати за 3-4 дні.
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