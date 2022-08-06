Варити не треба: рецепт швидкого приготування холодної аджики на зиму

Кращої приправи до м’яса ви ще не куштували!

Популярну в українців аджику можна приготувати як із сирих овочів, так і уварюючи усі інгредієнти. Сира аджика відмінно підійде для заготівлі на зиму.

Рецептом холодної аджики з перцю без варіння поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Зберігати страву найкраще в прохолодному приміщенні (погріб, холодильник).

Як законсервувати холодну аджику з перцю

Інгредієнти:

помідори — 4 кг

перець болгарський — 1,5 кг

перець чилі — 3 шт.

часник — 200 г

оцет (9%) — 200 мл

сіль — 2 ст.л.

Приготування:

Помідори спочатку миємо, а потім сушимо. Те саме робимо з болгарським перцем. Обрізаємо болгарським перцям плодоніжки. Насіння можна не видаляти. Підготовляємо перець чилі та часник. У перцю чилі зрізаємо плодоніжки. Все перекручуємо через м’ясорубку, додаємо оцет і сіль. Добре перемішуємо і залишаємо в спокої на одну годину. Через деякий час ще раз добре перемішуємо і вкладаємо в чисті сухі банки.

Раніше "Телеграф" ділився лайфхаком, який допоможе замаринувати помідори нашвидкуруч. Це може бути закускою або гарніром до основної страви.