Рус

Варити не треба: рецепт швидкого приготування холодної аджики на зиму

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
210
Аджика з перцю на зиму Новина оновлена 06 серпня 2022, 18:20
Аджика з перцю на зиму

Кращої приправи до м’яса ви ще не куштували!

Популярну в українців аджику можна приготувати як із сирих овочів, так і уварюючи усі інгредієнти. Сира аджика відмінно підійде для заготівлі на зиму.

Рецептом холодної аджики з перцю без варіння поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Зберігати страву найкраще в прохолодному приміщенні (погріб, холодильник).

Як законсервувати холодну аджику з перцю

Інгредієнти:

  • помідори — 4 кг
  • перець болгарський — 1,5 кг
  • перець чилі — 3 шт.
  • часник — 200 г
  • оцет (9%) — 200 мл
  • сіль — 2 ст.л.

Приготування:

  1. Помідори спочатку миємо, а потім сушимо. Те саме робимо з болгарським перцем.
  2. Обрізаємо болгарським перцям плодоніжки. Насіння можна не видаляти.
  3. Підготовляємо перець чилі та часник. У перцю чилі зрізаємо плодоніжки.
  4. Все перекручуємо через м’ясорубку, додаємо оцет і сіль.
  5. Добре перемішуємо і залишаємо в спокої на одну годину.
  6. Через деякий час ще раз добре перемішуємо і вкладаємо в чисті сухі банки.

Раніше "Телеграф" ділився лайфхаком, який допоможе замаринувати помідори нашвидкуруч. Це може бути закускою або гарніром до основної страви.

Теги:
#Рецепти #Перець #Консервація