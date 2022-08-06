Варити не треба: рецепт швидкого приготування холодної аджики на зиму
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Кращої приправи до м’яса ви ще не куштували!
Популярну в українців аджику можна приготувати як із сирих овочів, так і уварюючи усі інгредієнти. Сира аджика відмінно підійде для заготівлі на зиму.
Рецептом холодної аджики з перцю без варіння поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Зберігати страву найкраще в прохолодному приміщенні (погріб, холодильник).
Як законсервувати холодну аджику з перцю
Інгредієнти:
- помідори — 4 кг
- перець болгарський — 1,5 кг
- перець чилі — 3 шт.
- часник — 200 г
- оцет (9%) — 200 мл
- сіль — 2 ст.л.
Приготування:
- Помідори спочатку миємо, а потім сушимо. Те саме робимо з болгарським перцем.
- Обрізаємо болгарським перцям плодоніжки. Насіння можна не видаляти.
- Підготовляємо перець чилі та часник. У перцю чилі зрізаємо плодоніжки.
- Все перекручуємо через м’ясорубку, додаємо оцет і сіль.
- Добре перемішуємо і залишаємо в спокої на одну годину.
- Через деякий час ще раз добре перемішуємо і вкладаємо в чисті сухі банки.
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