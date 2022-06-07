Як смачно замаринувати помідори: легкий рецепт нашвидкуруч
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Можна подавати як закуску та як гарнір до основної страви
Ці помідори, які є одними з найпопулярніших городніх культур багатьох дачників, виходять дуже соковитими та смачними. Гостроту страви можна регулювати на ваш смак.
Як смачно та швидко замаринувати помідори
Інгредієнти:
- Помідори 0.5 кг
- Оцет 9% 1 ст.
- Олія рослинна 1 ст. ложка
- Гірчиця без цукру у складі 1 ч. ложка
- Часник 3 зубчики
- Зелень
- Перець чорний мелений за смаком
- Сіль за смаком
Спосіб приготування:
Інгредієнти для маринаду змішуємо, зелень дрібно нарізаємо, часник вичавлюємо через прес. Помідори нарізаємо кільцями, змішуємо із заправкою. Забираємо в холодильник на 30 хвилин.
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