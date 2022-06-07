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Як смачно замаринувати помідори: легкий рецепт нашвидкуруч

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як замаринувати помідори за 30 хвилин Новина оновлена 07 червня 2022, 08:43
Як замаринувати помідори за 30 хвилин

Можна подавати як закуску та як гарнір до основної страви

Ці помідори, які є одними з найпопулярніших городніх культур багатьох дачників, виходять дуже соковитими та смачними. Гостроту страви можна регулювати на ваш смак.

Як смачно та швидко замаринувати помідори

Інгредієнти:

  • Помідори 0.5 кг
  • Оцет 9% 1 ст.
  • Олія рослинна 1 ст. ложка
  • Гірчиця без цукру у складі 1 ч. ложка
  • Часник 3 зубчики
  • Зелень
  • Перець чорний мелений за смаком
  • Сіль за смаком

Спосіб приготування:

Інгредієнти для маринаду змішуємо, зелень дрібно нарізаємо, часник вичавлюємо через прес. Помідори нарізаємо кільцями, змішуємо із заправкою. Забираємо в холодильник на 30 хвилин.

Раніше повідомлялося, як смачно і не нудно маринувати огірки: ми їх маринували і в кетчупі чилі, і засолювали огірки в пакеті, і малосолили за рецептом Євгена Клопотенка.

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