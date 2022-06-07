Як смачно замаринувати помідори: легкий рецепт нашвидкуруч

Можна подавати як закуску та як гарнір до основної страви

Ці помідори, які є одними з найпопулярніших городніх культур багатьох дачників, виходять дуже соковитими та смачними. Гостроту страви можна регулювати на ваш смак.

Як смачно та швидко замаринувати помідори

Інгредієнти:

Помідори 0.5 кг

Оцет 9% 1 ст.

Олія рослинна 1 ст. ложка

Гірчиця без цукру у складі 1 ч. ложка

Часник 3 зубчики

Зелень

Перець чорний мелений за смаком

Сіль за смаком

Спосіб приготування:

Інгредієнти для маринаду змішуємо, зелень дрібно нарізаємо, часник вичавлюємо через прес. Помідори нарізаємо кільцями, змішуємо із заправкою. Забираємо в холодильник на 30 хвилин.

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