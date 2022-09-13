Круче тушенки в 100 раз: потрясающий рецепт полноценного обеда "в банке" (видео)

Хранить подобную закрутку можно так же как и тушенку

Такая "волшебная" баночка никогда не будет лишней в вашем доме, ведь это полноценный обед в банке, состоящий из мяса, овощей и перловки. В холода, все что нужно буде сделать — это открыть банку и разогреть ее содержание.

Рецепт подобного блюда мы подсмотрели в кулинарном блоге у Лилии Цвит. Как отмечает кулинарный блогер, такую закрутку можно употреблять в пищу как охлажденной, так и разогретой. Более того, это отличный вариант блюда для парней, которые защищают нашу Украину на передовой.

Обед "в банке": рецепт

Ингредиенты на 1 банку 0,5 литра

70 г перловой крупы

100 г мяса

0,25 перца

0,5 луковицы

0,5 моркови

1 ч. л. соли

0,5 ч. л. перца горошком

1 лавровый лист

Способ приготовления:

Возьмите чистые баночки и на дно каждой положите лавровый лист и перец горошком. Мясо нарежьте небольшими кусочками и тоже разложите по банкам. Сверху добавьте соль. Морковь нарежьте кружочками, лук полукольцами, а перец — соломкой, и выложите овощи сверху на мясо. После сверху насыпьте перловую крупу. Затем залейте все холодной водой так, чтобы осталось где-то пол сантиметра до края банки и накройте их крышками, но не герметично. После закрутки поставьте в холодную духовку и выставьте температуру 200 градусов. После того как смесь начнет кипеть, убавьте температуру до 160 градусов и тушите еще 2 часа. Готовые закрутки достаньте из духовки, герметично закрутите их, переверните и охладите до комнатной температуры.

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