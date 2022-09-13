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Круче тушенки в 100 раз: потрясающий рецепт полноценного обеда "в банке" (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Пошаговое приготовление обеда "в банке" Новость обновлена 13 сентября 2022, 15:28
Пошаговое приготовление обеда "в банке"

Хранить подобную закрутку можно так же как и тушенку

Такая "волшебная" баночка никогда не будет лишней в вашем доме, ведь это полноценный обед в банке, состоящий из мяса, овощей и перловки. В холода, все что нужно буде сделать — это открыть банку и разогреть ее содержание.

Рецепт подобного блюда мы подсмотрели в кулинарном блоге у Лилии Цвит. Как отмечает кулинарный блогер, такую закрутку можно употреблять в пищу как охлажденной, так и разогретой. Более того, это отличный вариант блюда для парней, которые защищают нашу Украину на передовой.

Обед "в банке": рецепт

Ингредиенты на 1 банку 0,5 литра

  • 70 г перловой крупы
  • 100 г мяса
  • 0,25 перца
  • 0,5 луковицы
  • 0,5 моркови
  • 1 ч. л. соли
  • 0,5 ч. л. перца горошком
  • 1 лавровый лист

Способ приготовления:

  1. Возьмите чистые баночки и на дно каждой положите лавровый лист и перец горошком.
  2. Мясо нарежьте небольшими кусочками и тоже разложите по банкам. Сверху добавьте соль.
  3. Морковь нарежьте кружочками, лук полукольцами, а перец — соломкой, и выложите овощи сверху на мясо.
  4. После сверху насыпьте перловую крупу.
  5. Затем залейте все холодной водой так, чтобы осталось где-то пол сантиметра до края банки и накройте их крышками, но не герметично. После закрутки поставьте в холодную духовку и выставьте температуру 200 градусов. После того как смесь начнет кипеть, убавьте температуру до 160 градусов и тушите еще 2 часа.
  6. Готовые закрутки достаньте из духовки, герметично закрутите их, переверните и охладите до комнатной температуры.

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