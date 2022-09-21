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Кабачки в томатном соусе на зиму: простейший рецепт

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Кабачки в томатном соке
Кабачки в томатном соке

Насыщенный вкус, яркий цвет и простая заготовка – попробуйте закатать кабачки по быстрому рецепту.

Из кабачков получаются очень вкусные витаминные овощные закуски. К примеру, разнообразные салаты, лечо или кабачковая икра – очень популярная закатка из этого овоща.

"Телеграф" нашел для вас простой рецепт, благодаря которому можно сделать вкусную кабачковую закуску на зиму. Они должны тушиться всего 5 минут, так что в них хорошо сохранятся витамины. А пикантный вкус добавит томатный сок.

Как приготовить кабачки в томатном соусе

Ингредиенты:

  • 1,5 кг кабачков,
  • 1,5 кг помидоров,
  • 3 зубчики чеснока,
  • 200 мл масла
  • 200 г сахара,
  • 120 мл 9%-го уксуса,
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу и срежьте хвостики.
  2. Пропустите помидоры через мясорубку.
  3. Кабачки почистите, удалите семечки, если они крупные, и порежьте кубиками.
  4. Залейте кабачки томатным соком, добавьте сахар и посолите.
  5. Поставьте овощи на медленный огонь и доведите до кипения.
  6. Влейте растительное масло и тушите 5 минут, под конец добавьте уксус.
  7. В подготовленные стерилизованные банки выложите по одному зубчику измельченного чеснока и разложите тушеные кабачки.
  8. Закатайте банки, переверните их вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного тебе аппетита!

Ранее "Телеграф" делился секретом опытных хозяек, как закрыть кабачки на зиму, чтобы они получились сочными и хрустящими. А еще запишите себе рецепт вкуснейшего сочного лечо на зиму.

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#Рецепт #Кабачки #Заготовки на зиму