Кабачки в томатном соусе на зиму: простейший рецепт
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Насыщенный вкус, яркий цвет и простая заготовка – попробуйте закатать кабачки по быстрому рецепту.
Из кабачков получаются очень вкусные витаминные овощные закуски. К примеру, разнообразные салаты, лечо или кабачковая икра – очень популярная закатка из этого овоща.
"Телеграф" нашел для вас простой рецепт, благодаря которому можно сделать вкусную кабачковую закуску на зиму. Они должны тушиться всего 5 минут, так что в них хорошо сохранятся витамины. А пикантный вкус добавит томатный сок.
Как приготовить кабачки в томатном соусе
Ингредиенты:
- 1,5 кг кабачков,
- 1,5 кг помидоров,
- 3 зубчики чеснока,
- 200 мл масла
- 200 г сахара,
- 120 мл 9%-го уксуса,
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу и срежьте хвостики.
- Пропустите помидоры через мясорубку.
- Кабачки почистите, удалите семечки, если они крупные, и порежьте кубиками.
- Залейте кабачки томатным соком, добавьте сахар и посолите.
- Поставьте овощи на медленный огонь и доведите до кипения.
- Влейте растительное масло и тушите 5 минут, под конец добавьте уксус.
- В подготовленные стерилизованные банки выложите по одному зубчику измельченного чеснока и разложите тушеные кабачки.
- Закатайте банки, переверните их вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
Приятного тебе аппетита!
Ранее "Телеграф" делился секретом опытных хозяек, как закрыть кабачки на зиму, чтобы они получились сочными и хрустящими. А еще запишите себе рецепт вкуснейшего сочного лечо на зиму.