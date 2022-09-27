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Як заготовити буряк на зиму: простий рецепт смачної і соковитої закрутки (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Квашений буряк Новина оновлена 27 вересня 2022, 15:54
Квашений буряк

Живильна закрутка з квашеним буряком готується дуже просто

Буряк – смачний та корисний сезонний овоч. З нього можна приготувати багато страв, наприклад, дієтичний салат із зеленню та горіхами. Цей коренеплід добре підходить і для заготівлі на зиму. Найпростіший варіант – приготувати квашений буряк.

Рецептом квашеного буряка поділився кулінарний ютуб-блог "Моє Підвір’я". Для приготування потрібні лише чотири складові. За цим рецептом буряк виходить соковитим, в міру хрустким і дуже смачним.

Складові:

  • Буряк (кількість залежить від обсягу тари)
  • 1 л води
  • 2 столові ложки солі (50 г)
  • 1 столова ложка цукру (35 г)

Спосіб приготування:

  1. Вибрати стиглий, соковитий червоний буряк насиченого кольору і без білих прожилок. Помити та очистити від шкірки. Закласти коренеплоди у чисті банки.
  2. Змішати воду, сіль та цукор. Залити цим розчином овочі.
  3. Накриваємо марлею або кришкою з отворами та тримаємо при кімнатній температурі протягом 8-10 днів.
  4. Для більш тривалого зберігання слід герметично закрити банки та винести буряки у темне прохолодне приміщення.

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Теги:
#Рецепт #Буряк #Консервація