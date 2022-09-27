Як заготовити буряк на зиму: простий рецепт смачної і соковитої закрутки (відео)

Живильна закрутка з квашеним буряком готується дуже просто

Буряк – смачний та корисний сезонний овоч. З нього можна приготувати багато страв, наприклад, дієтичний салат із зеленню та горіхами. Цей коренеплід добре підходить і для заготівлі на зиму. Найпростіший варіант – приготувати квашений буряк.

Рецептом квашеного буряка поділився кулінарний ютуб-блог "Моє Підвір’я". Для приготування потрібні лише чотири складові. За цим рецептом буряк виходить соковитим, в міру хрустким і дуже смачним.

Складові:

Буряк (кількість залежить від обсягу тари)

1 л води

2 столові ложки солі (50 г)

1 столова ложка цукру (35 г)

Спосіб приготування:

Вибрати стиглий, соковитий червоний буряк насиченого кольору і без білих прожилок. Помити та очистити від шкірки. Закласти коренеплоди у чисті банки. Змішати воду, сіль та цукор. Залити цим розчином овочі. Накриваємо марлею або кришкою з отворами та тримаємо при кімнатній температурі протягом 8-10 днів. Для більш тривалого зберігання слід герметично закрити банки та винести буряки у темне прохолодне приміщення.

Раніше "Телеграф" ділився секретами засолювання кропу на зиму, який забезпечить вас свіжою зеленню у холоди. А також ми писали, як легко та швидко приготувати дуже смачний італійський соус з томатів та базиліка – чудова альтернатива домашньому кетчупу.