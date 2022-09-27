Як заготовити буряк на зиму: простий рецепт смачної і соковитої закрутки (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 725
Живильна закрутка з квашеним буряком готується дуже просто
Буряк – смачний та корисний сезонний овоч. З нього можна приготувати багато страв, наприклад, дієтичний салат із зеленню та горіхами. Цей коренеплід добре підходить і для заготівлі на зиму. Найпростіший варіант – приготувати квашений буряк.
Рецептом квашеного буряка поділився кулінарний ютуб-блог "Моє Підвір’я". Для приготування потрібні лише чотири складові. За цим рецептом буряк виходить соковитим, в міру хрустким і дуже смачним.
Складові:
- Буряк (кількість залежить від обсягу тари)
- 1 л води
- 2 столові ложки солі (50 г)
- 1 столова ложка цукру (35 г)
Спосіб приготування:
- Вибрати стиглий, соковитий червоний буряк насиченого кольору і без білих прожилок. Помити та очистити від шкірки. Закласти коренеплоди у чисті банки.
- Змішати воду, сіль та цукор. Залити цим розчином овочі.
- Накриваємо марлею або кришкою з отворами та тримаємо при кімнатній температурі протягом 8-10 днів.
- Для більш тривалого зберігання слід герметично закрити банки та винести буряки у темне прохолодне приміщення.
Раніше "Телеграф" ділився секретами засолювання кропу на зиму, який забезпечить вас свіжою зеленню у холоди. А також ми писали, як легко та швидко приготувати дуже смачний італійський соус з томатів та базиліка – чудова альтернатива домашньому кетчупу.