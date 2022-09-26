Заготуйте цей інгредієнт для зимових страв: ваші супи та борщі пахнутимуть літом

Як просто засолити кріп на зиму, щоб зберегти його смак, колір та запах.

З приходом холодів із городів зникає улюблена зелень. Але це не привід відмовитися від ароматних страв, особливо якщо ви любите запах та смак кропу.

"Телеграф" пропонує вам запастися цією запашною зеленню та засолити кілька баночок кропу. У вас вийде дуже вигідна заготівля, яка не втратить свого аромату, смаку й кольору, адже взимку ціна цієї травки підвищується в рази, та й запах у зимового кропу зовсім не дотягує до натурального.

Для заготовок найкраще використовувати звичайну столову кам’яну сіль середнього помелу, але не беріть йодовану. Також майте на увазі, що це солона заготовка, а тому під час приготування страв не переборщіть із сіллю.

Як засолити кріп на зиму

Інгредієнти:

1 кг кропу,

250 г кам’яної солі.

Приготування:

Виберіть лише зелені листочки кропу та відокремте їх від стебла. Зелень помийте і обсушіть у друшляку, а потім на рушнику, щоб вода повністю стекла. Дрібно поріжте кріп. Перемішайте кріп із сіллю, щоб вона рівномірно розподілилася по всій зеленій масі. Щільно утрамбовуючи, покладіть кріп у простерилізовані скляні банки ємністю 250-500 мл. Зверху бажано додати ще одну столову ложку солі. Закрийте звичайною кришкою та поставте банки на зберігання у холодильник.

Смачного!

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