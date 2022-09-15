Зимова заготівля з родзинкою: консервовані помідори з виноградом
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Спробуйте несподіване поєднання продуктів в одній банці – мариновані помідори з виноградом.
Робити заготівлі на зиму – це корисно, економно, але ще й цікаво, адже можна шляхом експериментів відкривати для себе нові поєднання та смаки.
Наприклад, як можна незвичайно закатати помідори? "Телеграф" пропонує вам додати до них виноград. Завдяки такому поєднанню овочів та ягід у вашої заготівлі вийде оригінальний смак. Продукти в рецепті наводяться із розрахунку на 3-літрову банку.
Як закатати помідори з виноградом
Інгредієнти:
- помідори,
- 2 грони винограду,
- 1 цибулина,
- 3 зубчики часнику,
- 2 гілочки базиліка,
- 2 гілочки м’яти,
- 4 шт. гвоздики,
- 4 горошини чорного перцю,
- 2 ст. ложки 9%-го оцту,
- 3 ст. ложки цукру,
- 1,5 ст. ложки солі.
Приготування:
- Підготуйте помідори та виноград, помийте, відокремте від хвостиків та гілочок.
- Цибулю поріжте кільцями.
- У підготовлені стерилізовані банки покладіть помідори впереміш з виноградом, а також додайте цибулю, часник і всі спеції.
- Залийте банки окропом і залиште на 20 хвилин.
- Потім злийте воду, закип’ятіть і знову залийте помідори на 20 хвилин.
- Втретє злийте воду, додайте в неї сіль та цукор і закип’ятіть.
- У банки додайте оцет, залийте киплячим розсолом і закатайте.
- Переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження.
Смачного!
Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих кабачків на зиму, за яким кабачки виходять ароматними та із хрусткою скоринкою.