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Зимова заготівля з родзинкою: консервовані помідори з виноградом

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Мариновані помідори з виноградом
Мариновані помідори з виноградом

Спробуйте несподіване поєднання продуктів в одній банці – мариновані помідори з виноградом.

Робити заготівлі на зиму – це корисно, економно, але ще й цікаво, адже можна шляхом експериментів відкривати для себе нові поєднання та смаки.

Наприклад, як можна незвичайно закатати помідори? "Телеграф" пропонує вам додати до них виноград. Завдяки такому поєднанню овочів та ягід у вашої заготівлі вийде оригінальний смак. Продукти в рецепті наводяться із розрахунку на 3-літрову банку.

Як закатати помідори з виноградом

Інгредієнти:

  • помідори,
  • 2 грони винограду,
  • 1 цибулина,
  • 3 зубчики часнику,
  • 2 гілочки базиліка,
  • 2 гілочки м’яти,
  • 4 шт. гвоздики,
  • 4 горошини чорного перцю,
  • 2 ст. ложки 9%-го оцту,
  • 3 ст. ложки цукру,
  • 1,5 ст. ложки солі.

Приготування:

  1. Підготуйте помідори та виноград, помийте, відокремте від хвостиків та гілочок.
  2. Цибулю поріжте кільцями.
  3. У підготовлені стерилізовані банки покладіть помідори впереміш з виноградом, а також додайте цибулю, часник і всі спеції.
  4. Залийте банки окропом і залиште на 20 хвилин.
  5. Потім злийте воду, закип’ятіть і знову залийте помідори на 20 хвилин.
  6. Втретє злийте воду, додайте в неї сіль та цукор і закип’ятіть.
  7. У банки додайте оцет, залийте киплячим розсолом і закатайте.
  8. Переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження.

Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих кабачків на зиму, за яким кабачки виходять ароматними та із хрусткою скоринкою.

Теги:
#Помідори #Виноград #Заготовки #Консервація