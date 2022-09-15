Зимова заготівля з родзинкою: консервовані помідори з виноградом

Спробуйте несподіване поєднання продуктів в одній банці – мариновані помідори з виноградом.

Робити заготівлі на зиму – це корисно, економно, але ще й цікаво, адже можна шляхом експериментів відкривати для себе нові поєднання та смаки.

Наприклад, як можна незвичайно закатати помідори? "Телеграф" пропонує вам додати до них виноград. Завдяки такому поєднанню овочів та ягід у вашої заготівлі вийде оригінальний смак. Продукти в рецепті наводяться із розрахунку на 3-літрову банку.

Як закатати помідори з виноградом

Інгредієнти:

помідори,

2 грони винограду,

1 цибулина,

3 зубчики часнику,

2 гілочки базиліка,

2 гілочки м’яти,

4 шт. гвоздики,

4 горошини чорного перцю,

2 ст. ложки 9%-го оцту,

3 ст. ложки цукру,

1,5 ст. ложки солі.

Приготування:

Підготуйте помідори та виноград, помийте, відокремте від хвостиків та гілочок. Цибулю поріжте кільцями. У підготовлені стерилізовані банки покладіть помідори впереміш з виноградом, а також додайте цибулю, часник і всі спеції. Залийте банки окропом і залиште на 20 хвилин. Потім злийте воду, закип’ятіть і знову залийте помідори на 20 хвилин. Втретє злийте воду, додайте в неї сіль та цукор і закип’ятіть. У банки додайте оцет, залийте киплячим розсолом і закатайте. Переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження.

Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих кабачків на зиму, за яким кабачки виходять ароматними та із хрусткою скоринкою.