Яблучна аджика на зиму: дивовижний рецепт без болгарського перцю
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Виявляється, аджику можна зробити навіть без основного інгредієнта і все одно вийде дуже смачно.
Ми звикли, що класичний рецепт аджики передбачає приготування із болгарського перцю. Хоча насправді існує безліч інтерпретацій цього овочевого соусу – кожен готує на власний смак. Наприклад, є рецепт аджики без помідорів.
"Телеграф" знайшов цікавий варіант аджики без найпопулярнішого компонента — болгарського салатного перцю. Проте в ній використовується інший несподіваний інгредієнт – яблука. Спробуйте, можливо вам сподобається і така версія.
Як приготувати пікантну яблучну аджику на зиму
Інгредієнти:
- 5 кг червоних помідорів;
- 1 кг цибулі;
- 1 кг моркви;
- 1 кг зелених яблук;
- 2 шт. гіркого червоного перцю,
- 2 головки часнику;
- 1 склянка олії без запаху;
- 1 склянка цукру;
- 0,5 склянки солі.
Приготування:
- Всі плоди помийте, почистіть і пропустіть через м’ясорубку.
- Окремо підготуйте часник та гіркий перець – часник пропустіть через прес, гострий перець – через м’ясорубку. Якщо хочете більш гостру аджику – гострого перцю візьміть більше.
- Овочеву масу проваріть на повільному вогні 1,5 години.
- Додайте часник, гіркий перець і проваріть іще 5 хвилин.
- Розлийте аджику по підготовлених стерилізованих банках і закатайте.
- Переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження.
Смачного!
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