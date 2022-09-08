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Яблучна аджика на зиму: дивовижний рецепт без болгарського перцю

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публікації
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Автор
Оригінальна гостра аджика на зиму Новина оновлена 08 вересня 2022, 15:23
Оригінальна гостра аджика на зиму

Виявляється, аджику можна зробити навіть без основного інгредієнта і все одно вийде дуже смачно.

Ми звикли, що класичний рецепт аджики передбачає приготування із болгарського перцю. Хоча насправді існує безліч інтерпретацій цього овочевого соусу – кожен готує на власний смак. Наприклад, є рецепт аджики без помідорів.

"Телеграф" знайшов цікавий варіант аджики без найпопулярнішого компонента — болгарського салатного перцю. Проте в ній використовується інший несподіваний інгредієнт – яблука. Спробуйте, можливо вам сподобається і така версія.

Як приготувати пікантну яблучну аджику на зиму

Інгредієнти:

  • 5 кг червоних помідорів;
  • 1 кг цибулі;
  • 1 кг моркви;
  • 1 кг зелених яблук;
  • 2 шт. гіркого червоного перцю,
  • 2 головки часнику;
  • 1 склянка олії без запаху;
  • 1 склянка цукру;
  • 0,5 склянки солі.

Приготування:

  1. Всі плоди помийте, почистіть і пропустіть через м’ясорубку.
  2. Окремо підготуйте часник та гіркий перець – часник пропустіть через прес, гострий перець – через м’ясорубку. Якщо хочете більш гостру аджику – гострого перцю візьміть більше.
  3. Овочеву масу проваріть на повільному вогні 1,5 години.
  4. Додайте часник, гіркий перець і проваріть іще 5 хвилин.
  5. Розлийте аджику по підготовлених стерилізованих банках і закатайте.
  6. Переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження.

Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих кабачків на зиму, яким кабачки виходять ароматними і з хрусткою скоринкою.

Теги:
#Рецепт #Консервація #аджика