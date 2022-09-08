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Яблочная аджика на зиму: удивительный рецепт без болгарского перца

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
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Автор
Оригинальная острая аджика на зиму Новость обновлена 08 сентября 2022, 15:23
Оригинальная острая аджика на зиму

Оказывается, аджику можно сделать даже без основного ингредиента, и все равно получится очень вкусно.

Мы привыкли, что классический рецепт аджики предполагает приготовление из болгарского перца. Хотя на самом деле есть множество интерпретаций этого овощного соуса – каждый готовит на свой вкус. К примеру, есть рецепт аджики без помидоров.

"Телеграф" нашел любопытный вариант аджики без популярного компонента – болгарского салатного перца. Зато в ней используется другой неожиданный ингредиент – яблоки. Попробуйте, возможно, вам понравится и такая версия.

Как приготовить пикантную яблочную аджику на зиму

Ингредиенты:

  • 5 кг красных помидоров;
  • 1 кг лука;
  • 1 кг моркови;
  • 1 кг зеленых яблок;
  • 2 шт. горького красного перца,
  • 2 головки чеснока;
  • 1 стакан растительного масла без запаха;
  • 1 стакан сахара;
  • 0,5 стакана соли.

Приготовление:

  1. Все плоды помойте, почистите и пропустите через мясорубку.
  2. Отдельно подготовьте чеснок и горький перец – чеснок пропустите через пресс, острый перец – через мясорубку. Если хотите аджику поострее – острого перца возьмите больше.
  3. Овощную массу варите на медленном огне 1,5 часа.
  4. Добавьте чеснок, горький перец и проварите еще 5 минут.
  5. Разлейте аджику по подготовленным стерилизованным банкам и закатайте.
  6. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

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Теги:
#Рецепт #Консервация #аджика