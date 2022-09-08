Яблочная аджика на зиму: удивительный рецепт без болгарского перца
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Оказывается, аджику можно сделать даже без основного ингредиента, и все равно получится очень вкусно.
Мы привыкли, что классический рецепт аджики предполагает приготовление из болгарского перца. Хотя на самом деле есть множество интерпретаций этого овощного соуса – каждый готовит на свой вкус. К примеру, есть рецепт аджики без помидоров.
"Телеграф" нашел любопытный вариант аджики без популярного компонента – болгарского салатного перца. Зато в ней используется другой неожиданный ингредиент – яблоки. Попробуйте, возможно, вам понравится и такая версия.
Как приготовить пикантную яблочную аджику на зиму
Ингредиенты:
- 5 кг красных помидоров;
- 1 кг лука;
- 1 кг моркови;
- 1 кг зеленых яблок;
- 2 шт. горького красного перца,
- 2 головки чеснока;
- 1 стакан растительного масла без запаха;
- 1 стакан сахара;
- 0,5 стакана соли.
Приготовление:
- Все плоды помойте, почистите и пропустите через мясорубку.
- Отдельно подготовьте чеснок и горький перец – чеснок пропустите через пресс, острый перец – через мясорубку. Если хотите аджику поострее – острого перца возьмите больше.
- Овощную массу варите на медленном огне 1,5 часа.
- Добавьте чеснок, горький перец и проварите еще 5 минут.
- Разлейте аджику по подготовленным стерилизованным банкам и закатайте.
- Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
Приятного аппетита!
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