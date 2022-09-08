Яблочная аджика на зиму: удивительный рецепт без болгарского перца

Оказывается, аджику можно сделать даже без основного ингредиента, и все равно получится очень вкусно.

Мы привыкли, что классический рецепт аджики предполагает приготовление из болгарского перца. Хотя на самом деле есть множество интерпретаций этого овощного соуса – каждый готовит на свой вкус. К примеру, есть рецепт аджики без помидоров.

"Телеграф" нашел любопытный вариант аджики без популярного компонента – болгарского салатного перца. Зато в ней используется другой неожиданный ингредиент – яблоки. Попробуйте, возможно, вам понравится и такая версия.

Как приготовить пикантную яблочную аджику на зиму

Ингредиенты:

5 кг красных помидоров;

1 кг лука;

1 кг моркови;

1 кг зеленых яблок;

2 шт. горького красного перца,

2 головки чеснока;

1 стакан растительного масла без запаха;

1 стакан сахара;

0,5 стакана соли.

Приготовление:

Все плоды помойте, почистите и пропустите через мясорубку. Отдельно подготовьте чеснок и горький перец – чеснок пропустите через пресс, острый перец – через мясорубку. Если хотите аджику поострее – острого перца возьмите больше. Овощную массу варите на медленном огне 1,5 часа. Добавьте чеснок, горький перец и проварите еще 5 минут. Разлейте аджику по подготовленным стерилизованным банкам и закатайте. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

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