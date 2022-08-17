Сырая аджика на зиму: как приготовить ее правильно, чтобы она долго не портилась
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Приготовьте острую сырую аджику без помидоров, которую не нужно закатывать – она простоит до самой зимы
Многие хозяйки стремятся не просто закатать побольше баночек икры, овощного рагу, разнообразных салатов и соусов на зиму, но еще и сделать запас витаминов, чтобы максимально сохранить все полезные свойства овощей.
"Телеграф" предлагает вам рецепт классической острой и насыщенной сырой аджики, которая не требует тепловой обработки. А значит, ее польза и витаминность увеличивается в разы!
Рецепт этой аджики не содержит помидоров, так что соус получается по-настоящему жгучим и ярким. А приятную маслянистость и насыщенность вкуса аджике придают грецкие орехи – традиционное дополнение кавказской кухни.
Сырая аджика без помидоров – ингредиенты:
- 500 г красного горького перца,
- 1 головка чеснока,
- 200 г грецких орехов,
- 1 ч. ложка винного уксуса,
- 1 пучок трав: укроп, тимьян, базилик,
- молотые специи по вкусу: кориандр, хмели-сунели,
- соль по вкусу.
Аджика не вареная на зиму – пошаговый рецепт
- Прежде чем брать в руки красный жгучий перец, советуем надеть тонкие резиновые перчатки, чтобы не обжечься.
- Перец помойте, обсушите и очистите от хвостиков. Семена выбрасывать не нужно – они придают дополнительную остроту и аромат соусу.
- Горький перец и чеснок пропустите через мясорубку, лучше два раза.
- Все сухие специи прогрейте 2-3 минуты на раскаленной сковороде без масла, чтобы они стали еще ароматнее.
- Добавьте специи, соль и винный уксус к овощам и перемешайте.
- Слегка обсушите на сковороде грецкие орехи и очистите от шелухи.
- Измельчите орехи в блендере и добавьте в аджику.
- Снова хорошенько перемешайте аджику и не вареной разложите по подготовленным стерилизованным банкам.
- Закройте банки плотными крышками и храните в холодильнике или погребе. Приятного аппетита!
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