Сырая аджика на зиму: как приготовить ее правильно, чтобы она долго не портилась

Приготовьте острую сырую аджику без помидоров, которую не нужно закатывать – она простоит до самой зимы

Многие хозяйки стремятся не просто закатать побольше баночек икры, овощного рагу, разнообразных салатов и соусов на зиму, но еще и сделать запас витаминов, чтобы максимально сохранить все полезные свойства овощей.

"Телеграф" предлагает вам рецепт классической острой и насыщенной сырой аджики, которая не требует тепловой обработки. А значит, ее польза и витаминность увеличивается в разы!

Рецепт этой аджики не содержит помидоров, так что соус получается по-настоящему жгучим и ярким. А приятную маслянистость и насыщенность вкуса аджике придают грецкие орехи – традиционное дополнение кавказской кухни.

Сырая аджика без помидоров – ингредиенты:

500 г красного горького перца,

1 головка чеснока,

200 г грецких орехов,

1 ч. ложка винного уксуса,

1 пучок трав: укроп, тимьян, базилик,

молотые специи по вкусу: кориандр, хмели-сунели,

соль по вкусу.

Аджика не вареная на зиму – пошаговый рецепт

Прежде чем брать в руки красный жгучий перец, советуем надеть тонкие резиновые перчатки, чтобы не обжечься. Перец помойте, обсушите и очистите от хвостиков. Семена выбрасывать не нужно – они придают дополнительную остроту и аромат соусу. Горький перец и чеснок пропустите через мясорубку, лучше два раза. Все сухие специи прогрейте 2-3 минуты на раскаленной сковороде без масла, чтобы они стали еще ароматнее. Добавьте специи, соль и винный уксус к овощам и перемешайте. Слегка обсушите на сковороде грецкие орехи и очистите от шелухи. Измельчите орехи в блендере и добавьте в аджику. Снова хорошенько перемешайте аджику и не вареной разложите по подготовленным стерилизованным банкам. Закройте банки плотными крышками и храните в холодильнике или погребе. Приятного аппетита!

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